i Klassische Fernbedienung auf Fernsehprogramm pixabay.com TV-Klassiker vor dem Aus Sat.1 und ProSieben schalten Videotext ab Eine Ära geht zu Ende: Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 stellt den beliebten Videotext Anfang 2027 endgültig ein. Das Ende einer TV-Tradition. Von Technik Heute 30.10.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sich bisher per Fernbedienung durchs Fernsehprogramm oder zu den Einschaltquoten geklickt hat, muss sich bald umstellen. Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 kündigt an, ihren Videotext Anfang 2027 komplett einzustellen.

Ganz überraschend kommt der Schritt nicht. Schon im Januar 2025 hatte ProSiebenSat.1 den Videotext kräftig zusammengestrichen. Nachrichten- und Sportseiten wurden entfernt, übrig blieben vor allem Programmhinweise.

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Wie inside-digital.de berichtet, gaben in einer Umfrage von September 2024 noch 49 Prozent der Befragten an, Videotext zu nutzen. 16 Prozent taten das sogar regelmäßig. Überraschend: Bei den 18- bis 29-Jährigen war der Anteil mit 23 Prozent am höchsten.

Untertitel bleiben erhalten

Gute Nachrichten gibt es für alle, die auf Untertitel angewiesen sind. Diese bleiben bestehen, werden aber künftig über einen anderen technischen Weg bereitgestellt. Die Einstellung erfolgt dann direkt am Fernseher oder Receiver.

Die Bilder des Tages i ?

Mit der Abschaltung endet eine lange Tradition. Sat.1 war 1988 ein Pionier des Videotexts im Privatfernsehen, ProSieben folgte 1994. Auch die beliebte Seite 880 mit den Einschaltquoten des Vortags wird es dann nicht mehr geben.