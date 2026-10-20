i Navy CIS, wie alles 2003 begann: Mark Harmon, Sasha Alexander, Michael Weatherly, Pauley Perrette und David Mccallum (v.l.n.r.) imago images/Mary Evans Emotionales Comeback Darauf mussten NCIS-Fans zehn Jahre warten Gibbs und DiNozzo ermitteln erstmals seit 2016 wieder gemeinsam. Das langersehnte Wiedersehen findet allerdings nicht in "Navy CIS" statt.

Heute Entertainment Von Jochen Dobnik und 20.10.2026, 15:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieses Wiedersehen dürfte bei langjährigen "Navy CIS"-Fans für große Gefühle sorgen: Mark Harmon und Michael Weatherly stehen erstmals seit zehn Jahren wieder gemeinsam als Leroy Jethro Gibbs und Tony DiNozzo vor der Kamera.

Die Reunion findet jedoch nicht in der Hauptserie statt. Gibbs und DiNozzo treffen in der dritten Folge der dritten Staffel von "NCIS: Origins" aufeinander. Die Episode trägt den Titel "Return of the Mack" und wird heute (20. Oktober) auf CBS ausgestrahlt.

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Gibbs braucht Tonys Hilfe

Auslöser des Treffens ist ein Angriff auf Gibbs. Unbekannte Täter haben auf den früheren NCIS-Teamchef geschossen und damit dessen ruhigen Rückzug in Alaska beendet. Anschließend kehrt er ins Hauptquartier nach Washington, D.C. zurück.

Dort bittet Gibbs seinen ehemaligen Kollegen Tony um Unterstützung. Wie genau DiNozzo in den Fall verwickelt wird und wer hinter dem Angriff steckt, soll die Folge zeigen.

Harmon und Weatherly waren von 2003 bis 2016 gemeinsam in "Navy CIS" zu sehen. Weatherly verließ die Serie nach dem Finale der 13. Staffel. Harmon blieb noch mehrere Jahre und verabschiedete sich 2021 als regulärer Hauptdarsteller.

Ihr letzter gemeinsamer Auftritt liegt damit ein Jahrzehnt zurück.

Vergangenheit trifft Gegenwart

Eigentlich erzählt "NCIS: Origins" von Gibbs’ frühen Jahren als Ermittler zu Beginn der 1990er. Austin Stowell spielt die junge Version der bekannten Figur, während Harmon zunächst vor allem als Erzähler beteiligt war.

In Staffel 3 kehrt Harmon nun auch sichtbar als älterer Gibbs zurück. Er tritt in allen zehn Episoden auf. Eine Geschichte aus der Gegenwart wird dabei mit dessen früherer Zeit am Stützpunkt Camp Pendleton verbunden.

Auch Weatherly ist wieder fester im "NCIS"-Universum verankert. Nach seinem Auftritt im Ableger "NCIS: Tony & Ziva" kehrte er in der 24. Staffel der Hauptserie als DiNozzo zurück.

Fans in Österreich müssen warten

Wann die dritte Staffel von "NCIS: Origins" im deutschsprachigen Raum erscheint, ist noch nicht bekannt. Bei Joyn stehen derzeit zwei Staffeln der Prequel-Serie bereit.

Damit müssen sich Fans in Österreich und Deutschland bei der großen Reunion noch gedulden. In den USA endet das zehnjährige Warten dagegen schon am Dienstagabend.