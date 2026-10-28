Rauch aus Motorraum! Auto fängt vor Ampel Feuer

Eigentlich musste ein 71-jähriger Autofahrer nur vor einer Baustellenampel warten. Doch plötzlich bemerkte der Kärntner Rauchschwaden, die aus dem Motorraum seines Wagens aufstiegen. Wenig später war ein Feuerlöscher im Einsatz.
Ein anderer Autofahrer reagierte rasch und konnte den Brand löschen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 17 Uhr auf der B78 im Gemeindegebiet von Bad St. Leonhard. Ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war mit seinem Pkw samt Anhänger von Wolfsberg in Richtung Reichenfels unterwegs.
Im Bereich einer Baustelle musste er aufgrund der Verkehrssituation vor einer Ampel stehen bleiben. Während des Wartens bemerkte er, dass Rauch aus dem Motorraum seines Fahrzeugs aufstieg.
Ein weiterer Fahrzeuglenker wurde auf den Brand aufmerksam und griff mit einem Feuerlöscher ein. Durch sein rasches Handeln konnte das Feuer bereits gelöscht werden, bevor es zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam.
Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Reichenfels rückte dennoch mit rund 22 Einsatzkräften an. Die Feuerwehrleute führten die notwendigen Nachlöscharbeiten durch, um den Brand vollständig zu bekämpfen.
Für den 71-jährigen Lenker ging der Zwischenfall glimpflich aus. Auch andere Personen blieben unverletzt. Am betroffenen Pkw entstand allerdings erheblicher Sachschaden.
Warum das Feuer im Motorraum ausgebrochen war, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.