Heimischer Airport: Kahlschlag bei diesen Flügen

Schlechte Nachrichten für Städte-Urlauber und Business-Flieger! Der Flughafen Klagenfurt verliert über den Winter seine Verbindung nach London. Ryanair stellt die Flüge ab diesem Wochenende für rund fünf Monate ein. Erst Ende März geht es wieder in die britische Hauptstadt.
Hintergrund ist der Streit um die österreichische Flugabgabe, die dem irischen Billigflieger ein Dorn im Auge ist. Auch die Mallorca-Flüge machen über den Winter Pause.
Immerhin gibt es gute Nachrichten für den nächsten Sommer: Ab Ende März hebt Ryanair wieder dreimal pro Woche nach London ab, jeweils mittwochs, freitags und sonntags.
Noch kräftiger wird das Angebot nach Mallorca ausgebaut. Die beliebte Urlaubsinsel wird künftig sechsmal pro Woche angeflogen. Nur samstags gibt es keine Verbindung.
Ganz ohne internationale Flüge müssen die Kärntner aber nicht auskommen. Eurowings fliegt zweimal wöchentlich nach Köln/Bonn, über Weihnachten sogar dreimal. Ab Ende März sind dann dauerhaft drei Verbindungen geplant.
Auch Rom bleibt im Flugplan: Zweimal pro Woche geht es in die italienische Hauptstadt, allerdings mit einer Pause von Mitte Jänner bis Mitte Februar.
Nach Hamburg hebt ab Mitte Dezember erstmals Sky Alps statt der AUA ab. Die Verbindung wird bis Ende März jeweils donnerstags und sonntags angeboten.
Auch auf der Strecke Klagenfurt-Wien wird gespart. Die AUA fliegt derzeit sechsmal pro Woche, über Weihnachten wird das Angebot allerdings reduziert.
Eine komplette Einstellung der Wien-Verbindung, wie sie für Graz vorgesehen ist, steht in Klagenfurt derzeit nicht zur Debatte.