i In den Rasen wurde ein Hakenkreuz gezogen. ASKÖ Köttmannsdorf Zeugen gesucht Hakenkreuz im Rasen! Vandalen verwüsten Fußballplatz Erschreckender Vandalismus-Vorfall in Kärnten: Unbekannte Täter zogen ein Hakenkreuz in den Sportplatz von Köttmannsdorf. Der Verein ist empört. Von Newsdesk Heute 27.10.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Sportanlage des ASKÖ Köttmannsdorf ist normalerweise das Bewegungszentrum für über 150 begeisterte Nachwuchsfußballer. Auch die Kampfmannschaft bestreitet dort ihre Spiele. Nun kam es zu einem unschönen Vorfall.

Wie der Verein auf seiner Facebook-Homepage mitteilte, wurde der Fußballplatz am vergangenen Wochenende von unbekannten Vandalen beschädigt. Dabei fuhren die Täter mit ein- und mehrspurigen Fahrzeugen über die Wiese und hinterließen einige Reifenspuren.

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Verein startet Aufruf

Dabei wurde sogar ein Hakenkreuz in den Sportplatz gezogen, wie auf Bildern zu erkennen ist. Der Verein hat bereits einen Aufruf gestartet: "Wir hoffen, dass es für diese Beschädigung öffentlichen Eigentums Zeugen gibt und bitten um zweckdienliche Hinweise!"

Wie der "ORF Kärnten" berichtet, hat auch die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Bis zum Nachmittag wolle man die Schadenssumme feststellen. Zu dem Vorfall soll es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gekommen sein.

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Bürgermeister spricht von mutwilliger Zerstörung

Auch der Bürgermeister von Köttmannsdorf, Josef Liendl (ÖVP), hat sich zu Wort gemeldet. Er spricht von einer mutwilligen Zerstörung der Sportanlage. Der Ball soll in Köttmannsdorf bereits wieder zum kommenden Wochenende rollen.