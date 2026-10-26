Zwei junge Lenker bei Heuballen-Crash verletzt

Ein Traktor liegt auf der Seite, ein Auto steht abseits der Straße in einer Wiese: So endete am Sonntagabend eine Fahrt auf der Großglocknerbundesstraße in Kärnten. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei junge Männer verletzt.
Gegen 20.25 Uhr war ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit einer Zugmaschine in Richtung Lienz unterwegs. Am Heck des Traktors befand sich ein Heuballen.
Hinter ihm fuhr ein 21-jähriger Autofahrer in dieselbe Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte der Pkw gegen das Heck der Zugmaschine beziehungsweise gegen den dort befindlichen Heuballen.
Der Zusammenstoß hatte erhebliche Folgen: Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Traktor seitlich weggeschleudert und kippte auf seine rechte Seite.
Auch der Pkw blieb nicht auf der Fahrbahn. Nach der Kollision kam das Auto links von der Straße ab und blieb schließlich in einer Wiese stehen.
Sowohl der 24-jährige Traktorfahrer als auch der 21-jährige Autolenker erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades.
Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.