i Der Villacher Fasching bricht mit einer alten Tradition. APA-Images / First Look / Peter Krivograd (Archiv, Symbolbild) Nach 70 Jahren Villacher Fasching ändert jahrzehntelange Tradition Beim Villacher Fasching ist heuer alles anders! Das neue Prinzenpaar wird erstmals in einem Einkaufszentrum statt in der Innenstadt präsentiert. Von André Wilding 25.10.2026, 17:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Villacher Fasching gehört seit Jahrzehnten zum Stadtbild. Doch ausgerechnet bei einem seiner wichtigsten Termine gibt es laut "Kleine Zeitung" heuer eine überraschende Änderung: Die neuen Faschingsregenten werden nicht wie gewohnt mitten in Villach vorgestellt.

Statt auf dem Hauptplatz oder dem Nikolaiplatz findet die Präsentation am Samstag, dem 14. November, erstmals im Einkaufszentrum Atrio statt. Damit verabschiedet sich die Faschingsgilde zumindest heuer von einer langjährigen Tradition.

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Handwerksmarkt sorgt für Ortswechsel

Hinter der ungewöhnlichen Entscheidung steckt laut Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler ein Terminproblem. "Der Aufbau des Handwerksmarktes fällt heuer genau in die Zeit der Prinzenpräsentation", erklärt Bechler gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Deshalb musste nach einem anderen Veranstaltungsort gesucht werden. Dabei standen auch der Europaplatz und der Hans-Gasser-Platz zur Diskussion.

Die Entscheidung über den Austragungsort traf letztlich die Villacher Faschingsgilde. Sie entschied sich für das Einkaufszentrum Atrio. Bechler bedauert, dass die traditionelle Präsentation heuer nicht in der Innenstadt stattfinden wird.

Wird Atrio-Chef neuer Faschingsprinz?

Der Wechsel ins Einkaufszentrum sorgt bereits für Spekulationen darüber, wer künftig den Villacher Fasching repräsentieren könnte.

Als möglicher Faschingsprinz wird Oliver Steiner gehandelt. Er ist Center-Manager des Atrio und zugleich Obmann des Villacher Turnvereins.

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Ob tatsächlich ein Zusammenhang zwischen dem neuen Veranstaltungsort und der Wahl des Prinzen besteht, ist allerdings völlig offen.

Die Namen des neuen Prinzenpaares werden traditionell bis zur offiziellen Vorstellung geheim gehalten.

Besonderer Zusammenhang

Dass der Ort einer Prinzenpräsentation mit den neuen Faschingsregenten in Verbindung steht, wäre jedenfalls nicht neu. Im November 2023 wurden laut der Tageszeitung Marie Schwab und Laurenz-Frederik Zavodnik am Europaplatz vor dem Hotel Voco präsentiert.

Marie Schwab ist die Tochter von Andreas Schwab, einem Miteigentümer des Hotels. Ob es heuer eine ähnliche Verbindung geben wird, zeigt sich erst bei der Enthüllung am 14. November.

Tradition reicht bis 1955 zurück

Die erste Villacher Prinzenpräsentation fand bereits 1955 statt. Seither werden die neuen Regenten üblicherweise rund um den 11. November der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das Prinzenpaar übernimmt für ein Jahr repräsentative Aufgaben beim Villacher Fasching. Dazu gehören die Teilnahme an den Faschingssitzungen und Besuche bei anderen Faschingsgilden in Kärnten.

Die Bilder des Tages i ?

Seit 1967 gibt es außerdem ein eigenes Kinderprinzenpaar, das gemeinsam mit den erwachsenen Regenten präsentiert wird.

Auch heuer werden beide Paare am selben Tag vorgestellt. Nur die Kulisse ist diesmal eine völlig andere: Statt auf einem Platz in der Villacher Innenstadt fällt das Geheimnis im Atrio.