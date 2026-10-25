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Der verletzte Autofahrer wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert.
Der verletzte Autofahrer wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert.
Getty Images (Symbolbild)
Unfall auf der B317

Autofahrer kommt von Straße ab und überschlägt sich

Heftiger Unfall auf der B317 in Kärnten: Ein 32-Jähriger kam von der Straße ab, überschlug sich mit seinem Auto mehrfach und landete im Spital.
Von André Wilding
25.10.2026, 08:45
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Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab, fährt über eine Leitschiene und überschlägt sich gleich mehrmals. Was am Samstagnachmittag auf der Friesacher Straße (B317) in Kärnten passiert ist, endet für einen 32-jährigen Lenker im Krankenhaus.

Besonders auffällig: Der Unfall ereignete sich auf einem geraden Straßenabschnitt. Warum der Mann die Kontrolle über seinen Pkw verlor, ist noch unklar.

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Auto fährt über Leitschiene

Der 32-Jährige war am Samstag gegen 16.45 Uhr auf der B317 in Richtung St. Veit an der Glan unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein Fahrzeug auf dem geraden Straßenstück nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr der Pkw über das Anfangsstück einer Leitschiene.

Wagen landet auf dem Dach

In weiterer Folge überschlug sich das Auto nach links und prallte zunächst mit dem Dach auf die Fahrbahn.

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Doch damit war der Unfall noch nicht vorbei: Der Wagen überschlug sich ein weiteres Mal und kam schließlich auf der gegenüberliegenden Fahrbahnhälfte wieder auf den Rädern zum Stillstand.

Lenker ins Klinikum gebracht

Der 32-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Wie schwer der Mann tatsächlich verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Auch die genaue Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn steht noch nicht fest.

wil, 25.10.2026, 08:45
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