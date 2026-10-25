i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Getty Images (Symbolbild) Streit eskaliert völlig 36-Jähriger sticht mit Messer auf Kontrahenten ein Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Kärnten soll ein 36-Jähriger mit einem Messer zugestochen haben. Das Opfer (32) liegt im Krankenhaus. Von André Wilding 25.10.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Samstagnachmittag im Bezirk Klagenfurt-Land eskaliert. Dabei kam ein Messer zum Einsatz. Ein 32-Jähriger erlitt eine Stichverletzung im Brustbereich und musste ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

Brisant: Nach ersten Ermittlungen soll der Verletzte seinen Kontrahenten zuvor selbst mit derselben Waffe bedroht haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Streit endet mit Messerstich

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.10 Uhr. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen gerieten ein 36-Jähriger und ein 32-Jähriger aneinander.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der ältere Mann mit einem Messer auf den jüngeren eingestochen haben.

Der 32-Jährige wurde im Brustbereich getroffen und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Verletzter soll zuvor selbst gedroht haben

Bei den ersten Erhebungen stießen die Polizisten auf einen weiteren Umstand.

Demnach soll der 32-Jährige den 36-Jährigen vor dem Messerstich mit genau jener Waffe gefährlich bedroht haben, mit der er später verletzt wurde.

Wie sich die Auseinandersetzung im Detail abgespielt hat, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor.

Rettung bringt Mann ins Klinikum

Nach dem Vorfall wurde der verletzte 32-Jährige zunächst vom Notarzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Anschließend brachten ihn die Einsatzkräfte in die Zentrale Notaufnahme des Klinikums Klagenfurt.

Wie schwer seine Verletzungen tatsächlich sind, ist derzeit nicht bekannt.

Polizei spricht Verbot aus

Gegen den 36-Jährigen wurde nach dem Vorfall ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Im Zuge des Polizeieinsatzes stellten die Beamten außerdem eine geringe Menge Cannabiskraut sicher.

Die Bilder des Tages i ?

Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen des Streits liegen derzeit nicht vor.