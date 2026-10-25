Lenker (27) verliert Kontrolle – Auto überschlägt sich

Ein völlig zerstörtes Auto, das auf dem Dach liegt: So endete am Sonntag (25. Oktober) eine Fahrt auf der Villacher Alpenstraße in Kärnten.
Ein 27-jähriger Lenker aus dem Bezirk Villach-Land musste nach dem Unfall von der Feuerwehr aus seinem Wagen geborgen werden.
Gegen 4.50 Uhr war der Mann mit seinem Pkw auf der Villacher Alpenstraße bergauf unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 27-Jährige gerade ein anderes Fahrzeug überholt haben und dabei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.
In weiterer Folge prallte sein Auto gegen einen entwurzelten Baum, der neben der Fahrbahn lag.
Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Wagen und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand.
Ein nachkommender Autofahrer bemerkte den Unfall und verständigte die Einsatzkräfte.
Die Feuerwehr musste den Verunglückten aus seinem Fahrzeug bergen. Anschließend wurde der 27-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht.
Für den Pkw hatte der Unfall erhebliche Folgen: Das Fahrzeug wurde vollständig zerstört.
Ob das vermutete Überholmanöver und die überhöhte Geschwindigkeit tatsächlich zum Unfall führten, steht noch nicht endgültig fest.