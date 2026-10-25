i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Überholmanöver geht schief Lenker (27) verliert Kontrolle – Auto überschlägt sich Ein 27-Jähriger verunglückte auf der Villacher Alpenstraße. Sein Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die Feuerwehr musste ihn bergen. Von André Wilding 25.10.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein völlig zerstörtes Auto, das auf dem Dach liegt: So endete am Sonntag (25. Oktober) eine Fahrt auf der Villacher Alpenstraße in Kärnten.

Ein 27-jähriger Lenker aus dem Bezirk Villach-Land musste nach dem Unfall von der Feuerwehr aus seinem Wagen geborgen werden.

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Unfall nach Überholmanöver

Gegen 4.50 Uhr war der Mann mit seinem Pkw auf der Villacher Alpenstraße bergauf unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 27-Jährige gerade ein anderes Fahrzeug überholt haben und dabei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

In weiterer Folge prallte sein Auto gegen einen entwurzelten Baum, der neben der Fahrbahn lag.

Auto überschlägt sich und bleibt am Dach liegen

Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Wagen und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand.

Ein nachkommender Autofahrer bemerkte den Unfall und verständigte die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr musste den Verunglückten aus seinem Fahrzeug bergen. Anschließend wurde der 27-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht.

Totalschaden am Fahrzeug

Für den Pkw hatte der Unfall erhebliche Folgen: Das Fahrzeug wurde vollständig zerstört.

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Ob das vermutete Überholmanöver und die überhöhte Geschwindigkeit tatsächlich zum Unfall führten, steht noch nicht endgültig fest.