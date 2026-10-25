i Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann in das BKH Lienz eingeliefert. Getty Images (Symbolbild) Über Böschung gerutscht 62-jähriger Mann von eigenem Auto mitgeschleift Dramatischer Unfall im Bezirk Hermagor: Ein Auto rollte plötzlich rückwärts. Ein 62-Jähriger wurde mitgeschleift und unter dem Wagen eingeklemmt. Von André Wilding 25.10.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 62-Jähriger wollte am Sonntagmorgen im Bezirk Hermagor lediglich einen Schranken öffnen. Wenige Augenblicke später lag er verletzt unter seinem eigenen Auto. Nachbarn und mehrere Feuerwehren mussten bei der Bergung helfen.

Auto setzt sich plötzlich in Bewegung

Gegen 6.15 Uhr war der Mann aus dem Bezirk Hermagor auf einem Güterweg in Richtung Jaukenalm unterwegs.

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Als er eine Schrankenanlage öffnen wollte, setzte sich sein Pkw aus noch ungeklärter Ursache rückwärts in Bewegung.

Der 62-Jährige versuchte, das Fahrzeug aufzuhalten. Dabei wurde er jedoch mehrere Meter mitgeschleift.

Wagen rutscht über Böschung

Das Auto rollte weiter zurück, geriet über eine Böschung und stieß schließlich gegen eine Baumgruppe.

Dabei wurde der Mann im Bereich des Knöchels unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Nachbarn kamen zu Hilfe und sicherten den Pkw zunächst mit Traktoren, damit die Einsatzkräfte den Verletzten bergen konnten.

Vier Feuerwehren im Einsatz

Die alarmierten Feuerwehrkräfte befreiten den 62-Jährigen aus seiner Lage. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.

Anschließend kümmerten sich die Feuerwehren St. Daniel, Dellach, Grafendorf-Gundersheim und Kötschach um die Bergung des Unfallwagens.

Unfallursache noch unklar

Warum das Fahrzeug beim Öffnen des Schrankens plötzlich rückwärts rollte, ist noch nicht bekannt.

Die Bilder des Tages i ?

Am Pkw entstand Sachschaden. Wie hoch dieser ausfällt, steht derzeit ebenfalls noch nicht fest.