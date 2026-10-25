62-jähriger Mann von eigenem Auto mitgeschleift

Ein 62-Jähriger wollte am Sonntagmorgen im Bezirk Hermagor lediglich einen Schranken öffnen. Wenige Augenblicke später lag er verletzt unter seinem eigenen Auto. Nachbarn und mehrere Feuerwehren mussten bei der Bergung helfen.
Gegen 6.15 Uhr war der Mann aus dem Bezirk Hermagor auf einem Güterweg in Richtung Jaukenalm unterwegs.
Als er eine Schrankenanlage öffnen wollte, setzte sich sein Pkw aus noch ungeklärter Ursache rückwärts in Bewegung.
Der 62-Jährige versuchte, das Fahrzeug aufzuhalten. Dabei wurde er jedoch mehrere Meter mitgeschleift.
Das Auto rollte weiter zurück, geriet über eine Böschung und stieß schließlich gegen eine Baumgruppe.
Dabei wurde der Mann im Bereich des Knöchels unter dem Fahrzeug eingeklemmt.
Nachbarn kamen zu Hilfe und sicherten den Pkw zunächst mit Traktoren, damit die Einsatzkräfte den Verletzten bergen konnten.
Die alarmierten Feuerwehrkräfte befreiten den 62-Jährigen aus seiner Lage. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.
Anschließend kümmerten sich die Feuerwehren St. Daniel, Dellach, Grafendorf-Gundersheim und Kötschach um die Bergung des Unfallwagens.
Warum das Fahrzeug beim Öffnen des Schrankens plötzlich rückwärts rollte, ist noch nicht bekannt.
Am Pkw entstand Sachschaden. Wie hoch dieser ausfällt, steht derzeit ebenfalls noch nicht fest.