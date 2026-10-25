i Der Raub misslang. Getty Images/iStockphoto Kuriose Messer-Tat in Kärnten Bekannter stört Räuber bei Tat – Opfer gelingt Flucht Ein Räuber bedrohte in Klagenfurt einen Mann (51) mit einer Waffe. Doch dann tauchte ein Bekannter des Täters auf und vereitelte den Überfall. Von Newsdesk Heute 25.10.2026, 19:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Raubüberfall ging ordentlich daneben! Ein 51-jähriger Klagenfurter wurde am Sonntag (25. Oktober) gegen 14.35 Uhr im Stadtgebiet von einem unbekannten Mann bedroht. Der Verdächtige hielt seinem Opfer einen messerähnlichen Gegenstand entgegen und forderte Bargeld.

Dabei ging es offenbar nur um einen geringen Geldbetrag. Sollte der 51-Jährige nicht zahlen, drohte ihm der Angreifer mit Gewalt.

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Bekannter lenkte Räuber ab

Doch dann nahm der Überfall eine kuriose Wendung: Mitten in der Tat wurde der mutmaßliche Räuber plötzlich von einem Mann abgelenkt, bei dem es sich vermutlich um einen Bekannten handelte.

Diese unerwartete Unterbrechung nutzte das Opfer sofort aus. Der 51-Jährige ergriff die Flucht und brachte sich in Sicherheit. Anschließend alarmierte er die Polizei.

Polizei schnappte Verdächtigen

Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Anhand der Täterbeschreibung konnte der Verdächtige rasch ausgeforscht und festgenommen werden.

Für den mutmaßlichen Räuber endete der missglückte Überfall schließlich hinter Gittern: Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die Ermittlungen laufen weiter. Ob der Bekannte überhaupt mitbekam, dass er gerade einen Raubüberfall vereitelt hatte, ist nicht bekannt.