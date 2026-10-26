Startseite Österreich Kärnten
(Symbolfoto).
(Symbolfoto).
iStock / Heute.at
Achtung Autofahrer

Mitten in Ferien: Wichtige Strecke ab heute gesperrt

Der Plöckenpass zwischen Kärnten und Italien ist ab Montag gesperrt. Die Sperre dauert fast zwei Wochen – mitten in den Herbstferien.
Von Österreich Heute
26.10.2026, 09:04
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Wer in den Herbstferien von Kärnten über den Plöckenpass nach Italien fahren möchte, muss umplanen. Die wichtige Verbindung zwischen Österreich und Italien ist ab Montag, 26. Oktober, um 7 Uhr auf italienischer Seite komplett gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten im Bereich eines früheren Felssturzes.

Auch interessant

Wetter-Karte zeigt, wo Regen-Walze Österreich trifft
Neue Wetter-Prognose noch viel heftiger als gedacht
Meteorologe verrät, wo Schnee nach Österreich kommt

Sperre dauert bis 6. November

Wie die Bezirkshauptmannschaft Hermagor bereits angekündigt hat, bleibt die Straße voraussichtlich bis Freitag, 6. November, um 18 Uhr geschlossen. Damit fällt die Sperre genau in die Herbstferien und betrifft sowohl Urlauber als auch Pendler und Betriebe in der Region Kötschach-Mauthen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Autofahrer, die nach Italien wollen, müssen während der Sperre auf andere Grenzübergänge ausweichen. Die Einschränkungen dauern nach derzeitigem Plan knapp zwei Wochen.

red, 26.10.2026, 09:04
Mehr zum Thema
Kärnten Hermagor Alpen

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote