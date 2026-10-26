i (Symbolfoto). iStock / Heute.at Achtung Autofahrer Mitten in Ferien: Wichtige Strecke ab heute gesperrt Der Plöckenpass zwischen Kärnten und Italien ist ab Montag gesperrt. Die Sperre dauert fast zwei Wochen – mitten in den Herbstferien. Von Österreich Heute 26.10.2026, 09:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in den Herbstferien von Kärnten über den Plöckenpass nach Italien fahren möchte, muss umplanen. Die wichtige Verbindung zwischen Österreich und Italien ist ab Montag, 26. Oktober, um 7 Uhr auf italienischer Seite komplett gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten im Bereich eines früheren Felssturzes.

Sperre dauert bis 6. November

Wie die Bezirkshauptmannschaft Hermagor bereits angekündigt hat, bleibt die Straße voraussichtlich bis Freitag, 6. November, um 18 Uhr geschlossen. Damit fällt die Sperre genau in die Herbstferien und betrifft sowohl Urlauber als auch Pendler und Betriebe in der Region Kötschach-Mauthen.

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Autofahrer, die nach Italien wollen, müssen während der Sperre auf andere Grenzübergänge ausweichen. Die Einschränkungen dauern nach derzeitigem Plan knapp zwei Wochen.