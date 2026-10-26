i Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf. Getty Images/iStockphoto (Symbolbild) Er hat keinen Führerschein Pkw-Lenker (21) kracht bei Kontrolle gegen Polizeiauto Ein 21-Jähriger wollte sich in Villach offenbar einer Polizeikontrolle entziehen. Dabei krachte er gegen ein Polizeiauto und wurde festgenommen. Von André Wilding 26.10.2026, 07:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Verkehrskontrolle ist in der Nacht auf Montag (26. Oktober) in Villach eskaliert. Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Villach-Land kollidierte mit einem Polizeifahrzeug, verweigerte anschließend einen Alkotest und wurde schließlich festgenommen.

Besonders brisant: Der junge Mann besaß gar keinen gültigen Führerschein.

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Polizei bemerkt auffällig schnellen Pkw

Gegen 0.30 Uhr fiel einer Polizeistreife im Raum Villach ein Auto auf, das offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Erst nach einer längeren Nachfahrt gelang es ihnen, den Wagen anzuhalten.

Doch als sich die Polizisten dem Fahrzeug näherten, nahm der Einsatz eine unerwartete Wendung.

21-Jähriger kracht gegen Polizeiauto

Der Lenker versuchte erneut, auszuparken. Laut Polizei dürfte er damit beabsichtigt haben, sich der Kontrolle zu entziehen.

Bei diesem Manöver stieß er mit dem Dienstfahrzeug der Beamten zusammen.

Die Polizisten bemerkten beim 21-Jährigen außerdem Anzeichen einer möglichen Alkoholisierung und forderten ihn zu einem Alkomattest auf. Der junge Mann verweigerte jedoch die Untersuchung.

Aggressives Verhalten führt zur Festnahme

Auch danach beruhigte sich die Situation nicht. Laut Polizei verhielt sich der Lenker aufgebracht und aggressiv.

Da er zudem seine Fahrt fortsetzen wollte, nahmen ihn die Beamten fest. Anschließend wurde der 21-Jährige in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

Lenker hatte keinen gültigen Führerschein

Im Zuge der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besaß.

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Der 21-Jährige wird wegen der festgestellten Gesetzesverstöße angezeigt. Ob er tatsächlich alkoholisiert war, konnte aufgrund des verweigerten Alkomattests nicht festgestellt werden.