i Mandarinen sind für viele der perfekte Wintersnack. Unsplash/Dare Artworks Beliebte Winterfrucht Isst du täglich Mandarinen? Was es mit dem Körper macht Im Winter greifen viele täglich zu den orangen Zitrusfrüchten. Was das mit deinem Körper macht – und wie viele Mandarinen wirklich okay sind. Von Heute Life 29.10.2026, 11:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum werden die Tage kürzer, landen sie wieder in unseren Einkaufskörben: Mandarinen. Schon beim Schälen verbreiten sie ihren unverwechselbaren Duft und sorgen für ein bisschen Weihnachtsstimmung. Doch hinter der leuchtend orangen Schale steckt weit mehr als nur ein süßer Snack für zwischendurch.

Ein kleiner Vitamin-Kick für den Körper

Mandarinen liefern reichlich Vitamin C und können damit gerade in der Erkältungszeit einen wertvollen Beitrag zur Ernährung leisten. Eine Frucht enthält rund 26 Milligramm davon, je nach Größe und Sorte kann der Wert allerdings schwanken. Vitamin C unterstützt die normale Funktion des Immunsystems und hilft, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Wer regelmäßig Mandarinen isst, versorgt seinen Körper also mit wichtigen Nährstoffen. Ein garantierter Schutz vor Erkältungen sind sie allerdings nicht.

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Warum du die weißen Fäden mitessen solltest

Viele zupfen sie sorgfältig ab, bevor die Mandarine im Mund verschwindet: die feinen weißen Fäden zwischen Schale und Fruchtfleisch. Dabei steckt gerade darin einiges Gutes.

Das sogenannte Mesokarp enthält Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide. Diese besitzen antioxidative Eigenschaften. Die Ballaststoffe unterstützen außerdem die Verdauung und können länger satt halten. Die weißen Fäden dürfen deshalb ruhig mitgegessen werden.

Kann zu viel Mandarine ungesund sein?

So gesund die Früchte auch sind, ganz ohne Zucker kommen sie nicht aus. Mandarinen enthalten von Natur aus Fruchtzucker, weshalb man auch hier auf eine ausgewogene Ernährung achten sollte. Anders als bei zuckerhaltigen Süßigkeiten ist der Zucker in ganzen Früchten allerdings mit Wasser, Ballaststoffen und wertvollen Nährstoffen verbunden. Ein normaler Mandarinenkonsum gilt daher nicht als vergleichbares Gesundheitsrisiko.

Für gesunde Erwachsene sind vier bis fünf kleine Mandarinen über den Tag verteilt in der Regel unproblematisch. Eine feste Empfehlung für genau diese Menge gibt es allerdings nicht – entscheidend sind die gesamte Ernährung und die individuellen Bedürfnisse.