Luxus zum Aufsprühen: Jetzt Otto Kern Düfte gewinnen!

Selbstbewusst, elegant und voller Ausstrahlung: Mit "Royal Addiction" präsentiert OTTO KERN eine neue Duftkollektion für Frauen, die ihre Persönlichkeit mit einem besonderen Duft unterstreichen möchten. Die drei Eaux de Parfum Champagne, Rose und Violet vereinen hochwertige Duftkompositionen mit einem glamourösen Design.
Ob warm und sinnlich, frisch und floral oder elegant und feminin – die neue Kollektion bietet für unterschiedliche Vorlieben den passenden Duft.
Champagne begeistert mit einer warmen, sinnlichen Komposition aus Orange, Haselnusscreme und einem Hauch Rum. Würzige Zimtnoten, Tonkabohne und Vanille verleihen dem Duft eine besondere Tiefe.
Rose verbindet fruchtige Frische mit floraler Eleganz. Rosa Pfefferbeeren, Litschi und Bergamotte treffen auf ein blumiges Herz aus Rose, Maiglöckchen und Nelke.
Violet setzt auf eine elegante Mischung aus Bergamotte, Pfirsichblüte und weißen Blüten. Jasmin, Orangenblüte, Vanille und Amber sorgen für einen femininen und sinnlichen Charakter.
Auch optisch sind die Düfte echte Hingucker: Die facettierten Flakons mit goldenen Verschlusskappen verleihen der Kollektion einen besonders edlen Look.
Du möchtest deinen neuen Lieblingsduft entdecken? Dann mach jetzt bei unserem Gewinnspiel mit! Wir verlosen jeweils 3x die OTTO KERN Royal Addiction Linie (Champagne, Rose und Violet). Mit etwas Glück darfst du dich schon bald über einen der sinnlichen Düfte freuen!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 9.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.