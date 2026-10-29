i Die neue Duftkollektion "Royal Addiction" von OTTO KERN umfasst drei unterschiedliche Eaux de Parfum. Otto Kern, KI-Hintergrund Royal Addiction Luxus zum Aufsprühen: Jetzt Otto Kern Düfte gewinnen! Drei Düfte, drei Facetten! Mit der neuen Kollektion "Royal Addiction" sorgt OTTO KERN für sinnliche Duftmomente. Wir verlosen 3x die Linie. Von Johanna Gmainer 29.10.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Selbstbewusst, elegant und voller Ausstrahlung: Mit "Royal Addiction" präsentiert OTTO KERN eine neue Duftkollektion für Frauen, die ihre Persönlichkeit mit einem besonderen Duft unterstreichen möchten. Die drei Eaux de Parfum Champagne, Rose und Violet vereinen hochwertige Duftkompositionen mit einem glamourösen Design.

Ob warm und sinnlich, frisch und floral oder elegant und feminin – die neue Kollektion bietet für unterschiedliche Vorlieben den passenden Duft.

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Drei Düfte, drei einzigartige Charaktere

Champagne begeistert mit einer warmen, sinnlichen Komposition aus Orange, Haselnusscreme und einem Hauch Rum. Würzige Zimtnoten, Tonkabohne und Vanille verleihen dem Duft eine besondere Tiefe.

Warme Noten von Orange, Haselnusscreme und Vanille machen OTTO KERN Royal Addiction Champagne zu einem besonders sinnlichen Dufterlebnis. OTTO KERN

Rose verbindet fruchtige Frische mit floraler Eleganz. Rosa Pfefferbeeren, Litschi und Bergamotte treffen auf ein blumiges Herz aus Rose, Maiglöckchen und Nelke.

Fruchtige Frische trifft auf blumige Eleganz: OTTO KERN Royal Addiction Rose vereint Litschi, Bergamotte und zarte Rosennoten. OTTO KERN

Violet setzt auf eine elegante Mischung aus Bergamotte, Pfirsichblüte und weißen Blüten. Jasmin, Orangenblüte, Vanille und Amber sorgen für einen femininen und sinnlichen Charakter.

Elegant und feminin: OTTO KERN Royal Addiction Violet begeistert mit einer sinnlichen Komposition aus Jasmin, Orangenblüte und Vanille. OTTO KERN

Auch optisch sind die Düfte echte Hingucker: Die facettierten Flakons mit goldenen Verschlusskappen verleihen der Kollektion einen besonders edlen Look.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Du möchtest deinen neuen Lieblingsduft entdecken? Dann mach jetzt bei unserem Gewinnspiel mit! Wir verlosen jeweils 3x die OTTO KERN Royal Addiction Linie (Champagne, Rose und Violet). Mit etwas Glück darfst du dich schon bald über einen der sinnlichen Düfte freuen!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 9.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.