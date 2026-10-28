i Die Bounce Fight Night steigt am 21.11 in der neuen Sport Arena Wien Bounce Fight Night Bounce Fight Night am 21.11 Box-Spektakel beim Prater: Wir verlosen 10 x 2 Tickets Am 21. November steigt Österreichs erfolgreichstes Box-Event erstmals in der Sport Arena Wien. Wir verlosen 10 x 2 Tickets für die Bounce Fight Night. Von Advertorial Heute 28.10.2026, 08:41 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Bounce Fight Night ist aus dem heimischen Boxsport nicht mehr wegzudenken. Für die 19. Ausgabe zieht das Event von Veranstalter und Ex-Profi Marcos Nader in eine neue Heimat: die Sport Arena Wien beim Prater. Am Samstag, 21. November, erwartet dich ein Abend voller Action mit neun Profikämpfen, vier olympischen Duellen und einem Managerboxkampf.

Avdić verteidigt seine Gürtel

Im Mittelpunkt steht der Tiroler Edin Avdić. Der ungeschlagene Supermittelgewichtler (17 Kämpfe, 17 Siege) will vor heimischem Publikum seine internationalen Titel von IBF und WBA verteidigen. Im zweiten Hauptkampf steigt Halbschwergewichtler Mansur Elsaev über acht Runden in den Ring.

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Comeback mit Profidebüt

Mit Spannung erwartet wird auch Publikumsliebling Marcel Meinl: Nach langer Verletzungspause gibt der Bounce-Boxer sein Debüt bei den Profis. Dazu kommt olympisches Boxen auf Top-Niveau, unter anderem mit Michael Derouiche, der bei Welt- und Europameisterschaften jeweils Bronze geholt hat.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 06.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.