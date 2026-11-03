i Manchmal ist nicht der Job das Anstrengendste am Tag, sondern alles, was danach noch auf dem Programm steht. Pexels/Büşra Nur Demirci (Symbolbild) Zwischen Smalltalk & Shutdown "Social Battery" leer? Diese Fehler rauben dir Kraft Du liebst deine Freunde, aber manchmal ist dir selbst ein nettes Treffen zu viel? Dann könnte deine soziale Batterie dringend eine Pause brauchen. Von Heute Life 03.11.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du kommst nach einem langen Arbeitstag nach Hause, lässt dich aufs Sofa fallen und freust dich auf einen ruhigen Abend. Doch dann vibriert dein Handy: Eine Freundin möchte noch etwas trinken gehen, im Gruppenchat wird das Wochenende geplant und eigentlich müsstest du auch noch zurückrufen. Dabei willst du gerade nur eines: deine Ruhe.

Kommt dir bekannt vor? Dann ist möglicherweise deine "Social Battery" leer. So wird die Energie bezeichnet, die uns für Gespräche, Treffen und andere soziale Kontakte zur Verfügung steht. Und die ist manchmal schneller aufgebraucht, als uns lieb ist.

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Warum selbst schöne Treffen anstrengend sein können

Ob Meetings, Familienfeiern oder ein Abend mit Freunden: Gesellschaft kann glücklich machen, aber auch Kraft kosten. Besonders dann, wenn viele Menschen, laute Geräusche und ständige Erwartungen zusammenkommen. Wie schnell der soziale Akku leer wird, ist individuell verschieden. Introvertierte Menschen brauchen nach vielen Begegnungen häufig mehr Ruhe. Doch auch wer gerne unter Leuten ist, kann irgendwann erschöpft sein.

Die Hamburger Psychologin Alica Schellhorn erklärt gegenüber "Vogue", dass nicht nur die Anzahl der Kontakte entscheidend ist. Manche Begegnungen geben uns Energie, andere verlangen uns besonders viel ab.

Nicht jeder freie Abend muss verplant sein

Der beste Schutz für deine soziale Batterie beginnt schon beim Blick in den Kalender. Wer nach einem anstrengenden Arbeitstag noch ein Abendessen, einen Geburtstag und ein Treffen unterbringen möchte, gönnt sich kaum Gelegenheit zum Durchatmen. Plane deshalb bewusst Pausen zwischen deinen Verabredungen ein. Auf eine große Feier darf ruhig ein gemütlicher Abend zu Hause folgen. Und manchmal ist es auch völlig in Ordnung, eine Einladung abzulehnen.

Dabei musst du dich nicht umständlich rechtfertigen: Ein freundliches "Ich würde dich gerne sehen, aber heute brauche ich etwas Zeit für mich" reicht vollkommen aus.

Kleine Auszeiten machen einen großen Unterschied

Du musst nicht erst warten, bis gar nichts mehr geht. Schon kurze Ruhephasen können helfen, soziale Anspannung abzubauen. Vielleicht gehst du nach einem langen Meeting zehn Minuten spazieren, hörst auf dem Heimweg Musik oder genießt deinen Kaffee einmal ganz ohne Gesellschaft. Entscheidend ist, dass du für einen Moment keine Erwartungen erfüllen musst.

Auch ein ruhiger Abend mit einem Buch, ein Bad oder ausreichend Schlaf können guttun. Endlos durch soziale Medien zu scrollen, ist dagegen nicht unbedingt erholsam: Schließlich prasseln dort schon wieder neue Eindrücke auf dich ein.

Achte darauf, wer dir wirklich guttut

Nicht jede Verabredung hinterlässt dasselbe Gefühl. Nach manchen Treffen bist du beschwingt, nach anderen völlig ausgelaugt. Beobachte deshalb einmal bewusst, welche Menschen und Situationen dir Kraft geben und welche dich besonders anstrengen. So kannst du deine Freizeit besser nach deinen eigenen Bedürfnissen gestalten.

Wichtig ist dabei: Deine soziale Batterie zu schonen bedeutet nicht, dich von allen zurückzuziehen. Es geht darum, eine gesunde Balance zwischen Gesellschaft und Zeit für dich selbst zu finden.