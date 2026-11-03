i Im Animations-Abenteuer "Der frechste Troll der Welt" wird aus Quälgeist Billy (r.) mithilfe seiner Schwester Bonny (l.) plötzlich ein großer Held. Neue Visionen Filmverleih Turbulentes Kino-Abenteuer Frecher Troll legt sich mit Menschen an – nun kracht's Im Animations-Abenteuer "Der frechste Troll der Welt" sorgt Billy für Chaos. Doch als Menschen sein Zuhause bedrohen, muss er zum Helden werden. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Er ist klein und hat lauter Unsinn im Kopf: Troll Billy liebt es, auf seiner Fledermaus durch die Gegend zu düsen und einen Streich nach dem anderen auszuhecken. Doch in seinem neuen Kino-Abenteuer "Der frechste Troll der Welt" (ab 5. November) wird aus dem kleinen Quälgeist plötzlich ein großer Held.

Eigentlich ist Billy dazu bestimmt, eines Tages Höhlenmeister zu werden und seine Troll-Familie vor den Menschen zu beschützen. Doch auf Verantwortung hat der kleine Wirbelwind so gar keine Lust. Viel lieber stürzt er sich in gefährliche Abenteuer.

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Menschen wollen Troll-Zuhause zerstören

Gemeinsam mit seiner Schwester Bonny wagt er sich deshalb an einen streng verbotenen Ort: die Menschenwelt. Was zunächst nach einem aufregenden Ausflug klingt, entwickelt sich jedoch schnell zum Albtraum.

Denn die Menschen haben ausgerechnet über dem Zuhause der Trolle einen gigantischen Freizeitpark geplant. Die Bauarbeiten drohen, das gesamte Höhlensystem zum Einsturz zu bringen. Gemeinsam mit Bonny schmiedet Billy einen verrückten Rettungsplan. Dabei kommen sogar entführte Baukräne, Feuerlöscher und bewaffnete Fledermäuse zum Einsatz.

Zwischen wilden Verfolgungsjagden und jeder Menge Chaos entdecken die kleinen Trolle auch, wie wertvoll die Natur ist. Neue Freundschaften entstehen und ganz nebenbei wird den Menschen auch noch jede Menge köstliche Eiscreme vor der Nase weggeschnappt. Hinter dem turbulenten Familienabenteuer steckt Regisseur Jan Rahbeck, der auch am Drehbuch mitwirkte.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 10.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.