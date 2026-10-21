i Statt mehrere Mediatheken zu durchsuchen, bündelt KinoGrid kostenlose Filme und Serien auf einer Plattform. Screenshot KinoGrid Keine Anmeldung, kein Abo Gratis Filme und Serien – So gibt es Hunderte kostenlos Du willst Filme und Serien gratis streamen? KinoGrid zeigt dir, welche Titel legal und ohne Abo verfügbar sind und verlangt weder Anmeldung noch Abo. Von Digital Heute 21.10.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Website gibst du den Namen eines Films oder einer Serie ein und siehst, bei welchem Anbieter der Titel kostenlos verfügbar ist. Zusätzlich zeigt KinoGrid, ob Werbung eingeblendet wird, ob ein Konto erforderlich ist und wie lange ein Angebot noch läuft. Eine Rubrik listet neue Gratis-Filme, eine weitere zeigt beliebte Titel. Unter "Letzte Chance" finden sich Inhalte, die bald aus den Mediatheken verschwinden.

KinoGrid ist selbst kein Streamingdienst. Die Plattform hostet keine Filme und Serien, sondern verlinkt direkt zu den jeweiligen Anbietern. Dazu zählen öffentlich-rechtliche Mediatheken wie ARD, ZDF und ARTE sowie werbefinanzierte Dienste wie Joyn, Pluto TV und Netzkino. Auch ausgewählte YouTube-Angebote werden berücksichtigt.

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Keine Anmeldung und keine Abo-Falle

Die Nutzung von KinoGrid ist kostenlos und ohne Registrierung möglich. Wer eine Merkliste oder Benachrichtigungen auf mehreren Geräten verwenden möchte, kann sich freiwillig mit seiner E-Mail-Adresse anmelden. Ein Passwort ist dafür laut Plattform nicht nötig. Ob für den anschließenden Filmabruf beim jeweiligen Streaminganbieter ein Konto erforderlich ist, wird beim Angebot angegeben.

Damit die Links aktuell bleiben, kontrolliert KinoGrid die Verfügbarkeit nach eigenen Angaben regelmäßig. Auf der Website ist ersichtlich, wann ein Angebot zuletzt überprüft wurde. Titel, deren Links wiederholt nicht erreichbar sind, werden automatisch aus der Anzeige entfernt. Trotzdem lohnt sich vor dem Start ein Blick auf die Angaben des jeweiligen Anbieters, denn Streaming-Rechte können auslaufen und das Angebot kann sich ändern.

Die Bilder des Tages i ?

Was bietet KinoGrid?

Die Plattform richtet sich an Nutzer in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Neben der Suche nach einzelnen Titeln gibt es thematische Filmlisten, etwa zu Vampirfilmen, Entführungsdramen oder Krimis – und aktuell Horror zu Halloween. So kannst du dich auch inspirieren lassen, wenn du noch nicht weißt, was du sehen möchtest.

KinoGrid führt nach eigenen Angaben nur Inhalte als kostenlos, die ohne Kauf oder Leihgebühr abrufbar sind. Probeabos, die später kostenpflichtig werden, werden getrennt ausgewiesen.

Ob ein Film tatsächlich gratis verfügbar ist, hängt allerdings vom jeweiligen Anbieter und dessen aktuellen Rechten ab.