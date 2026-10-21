i Die legendäre Rollenspielserie erreicht im Jahr ihres 40. Jubiläums einen monumentalen Meilenstein. Square Enix 100 Millionen Verkäufe 40 Jahre "Dragon Quest" und ein Rekord zum Jubiläum Zum 40. Jubiläum erreicht "Dragon Quest" einen Meilenstein: Weltweit wurden mehr als 100 Millionen Spiele ausgeliefert oder digital verkauft. Von Rene Findenig 21.10.2026, 19:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Rollenspielserie "Dragon Quest" hat weltweit die Marke von 100 Millionen verkauften Einheiten überschritten. Square Enix gab den Meilenstein zum 40. Jubiläum der Reihe bekannt, die 1986 in Japan startete. Neben Remakes beliebter Klassiker sind weitere Spiele geplant, darunter "Dragon Quest XII".

Die Reihe zählt zu den prägenden Serien des japanischen Rollenspielgenres und umfasst elf Hauptteile sowie zahlreiche Spin-offs.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dazu kommen Anime, Filme, Manga und Romane. Entwickelt wurde die Serie von Yuji Horii, die markanten Figuren und Monster stammen aus der Feder des 2024 verstorbenen Manga-Zeichners Akira Toriyama.

Neue Spiele zum Jubiläum

In den vergangenen Jahren hat Square Enix mehrere Klassiker neu aufgelegt. "Dragon Quest III HD-2D Remake" sowie "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" erzählen gemeinsam die Geschichte der Erdrick-Trilogie in überarbeiteter Grafik. Anfang 2026 erschien außerdem "Dragon Quest VII Reimagined", eine Neuinterpretation des ursprünglich 2000 veröffentlichten Rollenspiels.

Auch für die kommenden Monate sind Neuerscheinungen geplant. "Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals" soll am 24. September für Nintendo Switch 2 erscheinen. "Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt" ist laut Ankündigung für den 3. Dezember 2026 vorgesehen und soll für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Der nächste Hauptteil, "Dragon Quest XII: Jenseits der Träume", befindet sich weiterhin in Entwicklung. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte Square Enix nicht.