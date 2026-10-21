i Ein Spieler kennt die Aufgabe nicht und muss bluffen: "Fakin’ It XL" bringt neue Fragetypen und Remote Play für bis zu acht Personen. Jackbox Games "Fakin’ It XL" Bei diesem Partyspiel muss einer richtig gut lügen Jackbox Games veröffentlicht einen seiner Bluff-Klassiker der "Party Pack"-Reihe als eigenständiges Spiel. Der Start ist für November geplant. Von Rene Findenig 21.10.2026, 18:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer lügt am überzeugendsten? Mit "Fakin’ It XL" bringt Jackbox Games ein eigenständiges Partyspiel mit neuen Fragen, zusätzlichen Spielmodi und verbessertem Remote Play heraus. Der Start ist für 12. November auf PC, PlayStation und Xbox geplant, die Nintendo-Switch-Versionen sollen noch 2026 folgen.

Das Spielprinzip dreht sich um einen Hochstapler in der Gruppe: Alle Mitspieler erhalten auf ihrem Smartphone oder einem anderen Gerät eine Aufgabe – nur der sogenannte Faker kennt die genaue Aufforderung nicht. Er muss bluffen, ohne aufzufliegen, während die anderen versuchen, ihn mit Fragen zu entlarven. Bis zu acht Personen können mitspielen.

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Neue Fragen und Spielmodi

Neben den klassischen Aufgaben kommen zwei neue Fragetypen dazu. Bei "Emojinal Damage" müssen die Spieler Antworten mit Emojis geben. Der Faker erhält nur eine allgemeinere Vorgabe und muss versuchen, seine Antwort passend erscheinen zu lassen.

Neue Optionen ermöglichen es, die nötigen Aktionen über den eigenen Avatar auszuführen. Jackbox Games

Bei "Thumb Luck" stimmen alle rasch mit Daumen hoch oder runter über Themen ab. Der Faker kennt die konkrete Frage nicht und muss trotzdem eine überzeugende Entscheidung treffen.

Auch das Spielen über Videoanrufe soll einfacher werden. Neue Optionen ermöglichen es, die nötigen Aktionen über den eigenen Avatar auszuführen. Dazu kommen zusätzliche Avatare und weitere Fragen.

"Fakin’ It XL" erscheint laut Ankündigung am 12. November für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der Preis liegt bei 8,99 US-Dollar. Versionen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 sollen noch im Laufe des Jahres folgen.

Jackbox zufolge wurden in den vergangenen drei Jahren insgesamt 50 Millionen Partien des Partyspiel-Klassikers gespielt.