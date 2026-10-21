i Lotto Lotto Spieler sind ratlos Lotto-Zahlen sind da – aber Lotto-Seite bricht zusammen Kurz nach 19 Uhr lagen am Mittwochabend die Lottozahlen vor. Tausende Nutzer wollten deswegen auf die Lotto-Webseite – die war aber verschwunden. Von Digital Heute 21.10.2026, 19:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr meldeten die Österreichischen Lotterien wie gewohnt die Lotto-Zahlen der aktuellen Runde. Doch wer wissen wollte, ob der Sechser geknackt wurde und wie viele Spieler vom Hauptpreis abwärts abräumten, blieb vorerst ratlos zurück.

Die Webseite der Österreichischen Lotterien – lotterien.at – zeigte nicht die bekannte Gewinn-Übersicht, sondern nur die Fehlermeldung "Error 404 - Not Found".

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Unklar war, ob das Problem mit dem dringlichen PHP-Update am Mittwoch zusammenhing. Zwei kritische Sicherheitslücken in PHP versetzten Website-Betreiber den ganzen Tag über in Alarmbereitschaft. Aus Angst vor Angriffen gingen zahlreiche Seiten vorsorglich offline.

Inzwischen sind Sicherheitsupdates verfügbar, die Betreiber dringend installieren sollten. Währenddessen versuchten Hacker, in die jeweiligen Systeme einzudringen.

"Heute" hat die Zahlen: Lotto 6-45 vom 21.10.2026

Bei der Ziehung von Lotto 6 aus 45 am 21.10.2026 wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:

02 06 21 32 35 45 / Zusatzzahl 22

Auswertung: Diese Vornamen gewinnen am häufigsten im Lotto i ?

Die Gewinnzahlen der LottoPlus Ziehungen vom 21.10.2026 lauten:

1. Ziehung: 01 07 13 17 19 23

2. Ziehung: 10 16 18 26 27 30

Die Joker Zahl vom 21.10.2026 lautet:

8 7 9 7 7 8

Hier sind die Lotto-Ergebnisse

Gegen 19.45 Uhr war die Seite wieder verfügbar – und zeigte das Ergebnis der Runde. Es gab weder einen Sechser, noch einen Fünfer mit Zusatzzahl, in beiden Rängen kommt es in der nächsten Runde zu einem Jackpot. 58 Fünfer bekommen je 1.270,90 Euro.

Ein Sechser in der ersten LottoPlus-Ziehung räumte 89.413,10 Euro ab, in der zweiten tippte niemand die sechs Richtigen. Einen Dreifach-Jackpot gibt es in der nächsten Spielrunde beim Joker, auch hier hatte niemand die richtige Zahlenfolge am Schein.

Alle Angaben ohne Gewähr!