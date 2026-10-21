i David Wang, Rotating Chairman bei Huawei, stellt den Atlas960E vor. Huawei Atlas 960E SuperPoD Huawei zeigt KI-Supercomputer mit 4.096 Prozessoren Huawei präsentiert neue KI-Chips und ein Rechensystem, das Tausende Prozessoren verbindet und den Stromverbrauch stark senken soll. Von Rene Findenig 21.10.2026, 18:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Huawei hat auf der Connect 2026 in Shanghai neue KI-Chips und ein Hochleistungs-Rechensystem vorgestellt. Der Atlas 960E SuperPoD soll bis zu 4.096 Prozessoren verbinden und dabei 550 Kilowatt Strom einsparen.

Das System Atlas 960E SuperPoD erreicht laut Huawei eine Rechenleistung von acht EFLOPS bei FP8 und bietet bis zu ein Petabyte Hochleistungsspeicher. Es ist für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle ausgelegt. Die einzelnen Prozessoren arbeiten dabei zusammen wie ein einziger großer Rechner.

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Neu sind auch die KI-Prozessoren Ascend 960DT und Ascend 960PR. Der 960DT soll ab dem ersten Quartal 2027 verfügbar sein, der 960PR ab dem dritten Quartal 2027. Beide Chips kommen laut Huawei früher als ursprünglich geplant auf den Markt.

Neu sind auch die KI-Prozessoren Ascend 960DT und Ascend 960PR. Huawei

Weniger Strombedarf durch optische Verbindungen

Für den Datenaustausch zwischen den Tausenden Prozessoren setzt Huawei auf Near-Packaged Optics (NPO). Die optische Übertragungstechnik wird dabei näher an die Prozessoren herangebracht.

Rund 5.500 eigens entwickelte Hi-ONE-Einheiten sollen etwa 48.000 herkömmliche optische 800G-Module ersetzen. Dadurch soll der Strombedarf um mehr als 550 Kilowatt sinken. Huawei gibt außerdem eine Systemverfügbarkeit von 99,8 Prozent an.

Mit den neuen Systemen reagiert der Konzern auf den steigenden Bedarf an Rechenleistung für sogenannte KI-Agenten. Diese können Aufgaben nicht nur beantworten, sondern auch planen und selbstständig ausführen.

Huawei erwartet stark steigenden KI-Verkehr

Im Report "Intelligent World 2035" prognostiziert Huawei, dass sich die weltweit jährlich verarbeiteten KI-Tokens bis 2035 um das 100.000-Fache erhöhen könnten.

Mehr als 90 Prozent des Datenverkehrs könnten dann auf KI-Agenten entfallen. Die Zahlen sind Prognosen des Unternehmens.

Ein weiterer Bericht, den Huawei gemeinsam mit dem Institute of Economics der Tsinghua University erstellt hat, beziffert den möglichen wirtschaftlichen Wert von KI auf mehr als 27 Billionen US-Dollar in den kommenden fünf Jahren.

Bis 2030 könnten die weltweiten Investitionen in digitale und intelligente Infrastruktur auf mehr als vier Billionen US-Dollar steigen. Auch diese Angaben beruhen auf den Einschätzungen der Herausgeber.