i Neon Giant bringt "The Ascent" auf Nintendos neue Konsole. Neon Giant Mit allen DLCs "The Ascent" landet im Dezember auf der Switch 2 Das Cyberpunk-RPG "The Ascent" erscheint am 3. Dezember für die Nintendo Switch 2. Die Ultimate Edition enthält das Hauptspiel und drei DLCs. Von Rene Findenig 21.10.2026, 18:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Cyberpunk-Action-Rollenspiel "The Ascent" erscheint am 3. Dezember für die Nintendo Switch 2.

Die Ultimate Edition enthält neben dem Hauptspiel auch alle drei veröffentlichten DLC-Pakete. Bis zu vier Spieler können gemeinsam durch die düstere Sci-Fi-Welt von Veles kämpfen.

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Das Spiel des schwedischen Studios Neon Giant ist seit 2021 erhältlich. Laut Publisher Krafton haben inzwischen mehr als zwölf Millionen Spieler die Welt von "The Ascent" betreten. Neben dem Einzelspieler-Modus bietet der Titel Koop-Runden mit bis zu vier Personen.

Ultimate Edition mit allen DLCs

Die Switch-2-Version wird digital im Nintendo eShop angeboten. Neben dem Hauptspiel sind die Erweiterung "Cyber Heist" sowie die Zusatzpakete "CyberSec Pack" und "Cyber Warrior Pack" enthalten. Während der Vorbestellphase soll es zehn Prozent Rabatt geben.

Am 19. November soll außerdem ein Update für die bestehenden Versionen auf PC, PlayStation und Xbox erscheinen.

Der sogenannte Legacy-Patch bringt laut Entwickler Verbesserungen bei den Übersetzungen und behebt bekannte Probleme. Diese Änderungen sollen auch in der Switch-2-Version enthalten sein.