i "Mass Effect"-Macher BioWare wird abgedreht. Electronic Arts Ende einer Gaming-Legende EA schließt BioWare und stoppt neues "Mass Effect" Nach mehr als 30 Jahren endet die Geschichte eines der bekanntesten Rollenspiel-Studios der Gaming-Welt: BioWare wird geschlossen. Von Rene Findenig 21.10.2026, 20:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Electronic Arts zieht bei einem seiner bekanntesten Entwicklerstudios den Stecker. BioWare wird geschlossen, auch das nächste "Mass Effect"-Spiel ist betroffen, berichtet "Shock2". Der Schritt beendet die Geschichte eines Studios, das über mehr als 30 Jahre hinweg einige der bekanntesten Rollenspiele der Gaming-Geschichte geschaffen hat.

EA begründet die Entscheidung mit einer strategischen Neuausrichtung und will künftig weniger große Spieleprojekte gleichzeitig verfolgen. Rund 400 Stellen sollen beim Konzern wegfallen, etwa 50 davon bei BioWare.

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Das Ende einer Rollenspiel-Legende

BioWare wurde 1995 gegründet und prägte mit Reihen wie "Baldur’s Gate", "Dragon Age" und "Mass Effect" das Rollenspiel-Genre. Auch "Star Wars: Knights of the Old Republic" zählt zu den bekanntesten Spielen des Studios.

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Zuletzt arbeitete ein kleines Team an einem neuen Teil der "Mass Effect"-Reihe. Das Projekt befand sich allerdings noch in einer frühen Entwicklungsphase. EA hat nun entschieden, die Arbeiten nicht fortzusetzen. Mit der Schließung endet auch die Geschichte des Studios in Edmonton.

In einer Stellungnahme verabschiedete sich BioWare von seinen Fans und verwies auf mehr als drei Jahrzehnte gemeinsamer Abenteuer. Das Team wolle sich nun darauf konzentrieren, die betroffenen Mitarbeiter in der schwierigen Übergangsphase zu unterstützen.

EA setzt auf weniger Großprojekte

Die Schließung ist Teil eines umfassenden Umbaus bei Electronic Arts. Der Konzern will seine Ressourcen stärker auf ausgewählte Marken und Projekte konzentrieren.

Dazu zählen unter anderem "Battlefield", "Apex Legends", "EA Sports FC" sowie kommende Spiele rund um "Iron Man" und "Star Wars Jedi".

Auch andere Bereiche sind betroffen. Beim Online-Spiel "skate." soll das Entwicklerteam verkleinert werden. Im "Sims"-Universum pausiert EA zudem die Entwicklung von "Project Lotus", um sich stärker auf "Project Evergreen" zu konzentrieren.

Die Entscheidung fällt wenige Monate nach der Übernahme von EA durch ein Konsortium rund um den saudi-arabischen Staatsfonds PIF. Der im August 2026 abgeschlossene Deal bewertete den Konzern mit rund 55 Milliarden US-Dollar. Laut Medienberichten steht EA seither auch unter erheblichem finanziellen Druck.

Für Fans von BioWare ist die Nachricht ein schwerer Schlag. Ob und in welcher Form die Marke "Mass Effect" künftig außerhalb des eingestellten Projekts weitergeführt werden könnte, ist derzeit offen.