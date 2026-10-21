i Die Blood Ravens und die Dark Angels ziehen gemeinsam in die Schlacht. "Dawn of War IV" erscheint im Dezember. King Art Games "Warhammer"-Fans jubeln "Dawn of War IV" zeigt neun Minuten neues Gameplay Vier Fraktionen, mehr als 70 Missionen und 30 Multiplayer-Karten: Ein neuer Trailer zeigt, was "Warhammer 40.000: Dawn of War IV" bietet. Von Rene Findenig 21.10.2026, 20:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem neunminütigen Overview-Trailer stellen Deep Silver und King Art Games die wichtigsten Inhalte von "Warhammer 40.000: Dawn of War IV" vor. Das Echtzeit-Strategiespiel für PC bietet vier spielbare Fraktionen, mehr als 70 Kampagnenmissionen und 30 Multiplayer-Karten. Der Release ist für den 3. Dezember 2026 geplant.

Spieler übernehmen das Kommando über Space Marines, Orks, Necrons und das Adeptus Mechanicus. Jede Fraktion bringt eigene Einheiten, Spielmechaniken und taktische Möglichkeiten mit. Die vier Kampagnen sind nicht linear aufgebaut und bieten verzweigte Entscheidungen. Sie lassen sich auch im Koop-Modus spielen.

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Neben den Kampagnen stehen Skirmish-Gefechte mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten und bis zu fünf KI-Gegnern zur Verfügung. Im Online-Multiplayer warten drei Spielmodi auf 30 Karten. Auch der Koop-Überlebensmodus "The Last Stand" kehrt zurück. Dabei kämpfen bis zu drei Spieler gegen immer stärkere Gegnerwellen und stellen ihre Streitkräfte aus fünf verfügbaren Helden und Begleiteinheiten zusammen.

Space Marines mit zwei bekannten Orden

Zusätzlich haben die Entwickler den finalen Fraktionstrailer zu den Space Marines veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen die Blood Ravens und die Dark Angels, die auf dem Planeten Kronus gemeinsam gegen ihre Feinde kämpfen.

Die Blood Ravens setzen auf Aufklärung, Infiltration und präzise Angriffe. Ihr Anführer Captain Cyrus ist auf Tarnung, Schießkunst und Luftunterstützung spezialisiert. Die Dark Angels bevorzugen dagegen direkte Angriffe mit schwer gepanzerten Einheiten. Kompaniemeister Astoran führt ihre Truppen mit seiner Terminator-Rüstung an.

Ein weiterer Trailer zeigt die gemeinsame Rückkehr der beiden Orden nach Kronus. Die Blood Ravens sind nach hohen Verlusten auf dem Planeten mit übermächtigen Xenos-Streitkräften konfrontiert. Erst das Eintreffen der Dark Angels wendet die Schlacht.

Neue Inhalte nach dem Release

Auch nach der Veröffentlichung soll "Dawn of War IV" erweitert werden. Für das erste Jahr sind kostenlose Updates mit neuen Karten, Spielmodi, Kommandanten und einem Missionseditor angekündigt. Außerdem soll der Crusade-Modus zurückkehren.

Zwei größere Story-Erweiterungen sollen den Konflikt auf Kronus vertiefen und eine zusätzliche spielbare Fraktion einführen.

"Warhammer 40.000: Dawn of War IV" erscheint am 3. Dezember 2026 für PC. Käufer der Commander Edition erhalten drei Tage früher Zugang und können bereits ab dem 30. November spielen.