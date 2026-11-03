i Autor Jul überreichte Papst Leo XIV. eine exklusive Ausgabe des Jubiläumsbands "Heiliger Lucky!". Kokopello / Story House Egmont Jubiläumsband erscheint "Heiliger Lucky!" Papst sichert sich neuen Cowboy-Comic Lucky Luke feiert seinen 80. Geburtstag mit einem neuen Abenteuer. Das erste Exemplar von "Heiliger Lucky!" bekam Papst Leo XIV. überreicht. Von Jochen Dobnik 03.11.2026, 05:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der schnellste Cowboy der Comicwelt feiert seinen 80. Geburtstag. Zum Jubiläum erscheint heute (3. November) das neue Abenteuer "Heiliger Lucky!".

Das erste Exemplar erhielt niemand Geringerer als Papst Leo XIV..

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"Ich wollte ihm unbedingt persönlich ein Exemplar des neuen Lucky Luke-Albums 'Heiliger Lucky!' überreichen, sobald ich erfahren hatte, dass der Papst nach Frankreich kommen würde. Allerdings war das Album zu diesem Zeitpunkt noch nicht gedruckt. Deshalb haben wir eigens vier Exemplare drucken lassen, mit einer besonderen Widmung, die darauf geschrieben beziehungsweise aufgedruckt wurde", erzählt Jul, mit bürgerlichem Namen Julien Berjeaut, der dem 71-Jährigen den Comic überreichte.

Die Widmung lautete sinngemäß: "Anlässlich der offiziellen apostolischen Reise Seiner Heiligkeit Leo XIV nach Frankreich 2026".

Der "Lukismus" findet schnell zahlreiche Anhänger. Lucky Comics ©2026/Story House Egmont

"Ich dachte nämlich, es wäre großartig, wenn der Papst der allererste Leser dieses Albums wäre. Schließlich ähnelten die Themen des Buches sehr stark den Inhalten seiner Enzyklika, in der es unter anderem um Frieden, Gerechtigkeit und ähnliche Werte geht. Das sind Werte, für die auch unserem Helden sehr am Herzen liegen. Das war also der Gedanke dahinter. Und genau das habe ich ihm mehr oder weniger erzählt, als ich ihn getroffen habe“, erklärt der Autor.

Cowboy wird plötzlich zum Heiligen

Im neuen Abenteuer rettet Lucky Luke den Reverend einer kleinen Stadt vor einer Bande von Verbrechern. Der Prediger erkennt darin sofort eine Chance und erklärt den Cowboy kurzerhand zum Heiligen. Er gründet eine eigene Religion namens "Lukismus", die rasch immer mehr Anhänger findet.

Lucky Luke selbst kann mit dem neuen Kult allerdings wenig anfangen. Statt verehrt zu werden, möchte der "Lonesome Cowboy" den fanatischen Anhängern möglichst schnell entkommen.

"Heiliger Lucky!" stammt von Autor Jul und Zeichner Achdé. Es ist bereits ihr sechstes gemeinsames Album und trägt in der deutschen Reihe die Nummer 103. Lucky Comics ©2026/Story House Egmont

Mehr als 300 Millionen Ausgaben verkauft

Lucky Luke erlebt seit Herbst 1946 Abenteuer im Wilden Westen. Erfinder Morris schickte den Cowboy über Jahrzehnte in Duelle, Verfolgungsjagden und Auseinandersetzungen mit Banditen.

Weltweit wurden nach Verlagsangaben mehr als 300 Millionen Ausgaben der Comicserie verkauft.

Die Jubel-Ausgabe "Heiliger Lucky!" (Hardcover: EUR 15,00 EU A 15,50 SFR 21,50 - ISBN: 978-3-7704-1210-5) (Softcover: EUR 8,99 EU A 9,00 SFR 16,90) ist ab dem 3. November im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich.