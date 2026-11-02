Selenskyj macht Trump ein überraschendes Angebot

Das Weiße Haus fordert von Kiew, die Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen. Doch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt Bedingungen.
Entweder Russland hört auf, ukrainische Energieanlagen zu beschießen – oder die USA liefern Patriot-Abwehrraketen.
"Wenn wir russische Raffinerien nicht mehr angreifen, dann darf Russland auch unser Energiesystem nicht mehr angreifen", sagte Selenskyj dem US-Sender Fox News. "Eine andere Möglichkeit wäre: Gebt uns Patriot-Raketen."
Wie n-tv.de berichtet, äußerte sich Selenskyj nach "mehreren verschiedenen" Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump und dessen Stab.
"Wir haben klargestellt, dass wir nicht untätig bleiben können, nachdem Russland unsere Energieinfrastruktur angegriffen, unsere Menschen getötet und unsere Strom- und Gasversorgung sowie unsere Raffinerien – kurz: alles – attackiert hat", so der ukrainische Staatschef.
Hinsichtlich seiner Forderung zur Lieferung von Patriot-Raketen machte Selenskyj ein bemerkenswertes Angebot: "Die Finanzierung dafür werden wir sicherstellen, es geht nicht nur um Hilfsgelder." Die Ukraine wäre also bereit, die Abwehrraketen selbst zu bezahlen.
Patriot-Abfangraketen sind für die Ukraine enorm wichtig, um russische Geschosse abzuwehren. Kiew hat bei der Abwehr zunehmend Schwierigkeiten und beklagt seit Wochen schwindende Vorräte.
Zuletzt hatte die US-Regierung am Freitag den Verkauf von 500 Patriot-Abfangraketen an die Ukraine genehmigt. Doch bis die Waffen tatsächlich dort eintreffen, könnten noch Jahre vergehen.