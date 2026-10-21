i Eine falsche Zahnbehandlung kostete einem Arzt in Mexiko das Leben. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto Schocktat in Mexiko US-Bürger erschießt Zahnarzt wegen eines Zahns Ein Mann aus Arizona hat seinen Zahnarzt auf einem Parkplatz erschossen, weil dieser angeblich einen Zahn locker gelassen hatte. Von Newsdesk Heute 21.10.2026, 08:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die grausame Tat ereignete sich vergangene Woche (15. Oktober) in der mexikanischen Grenzstadt Nogales im Bundesstaat Sonora. Ernesto Rascon, ein US-Staatsbürger, hatte sich mehrfach vom Zahnarzt Amed de Jesus Preciado Hernandez behandeln lassen.

An jenem Tag erschien Rascon jedoch in aufgeregtem Zustand in der Praxis und verlangte, sofort ohne Termin behandelt zu werden. Da der Zahnarzt ihn nicht empfangen konnte, wartete der Patient auf dem Parkplatz.

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Wie die New York Post unter Berufung auf mexikanische Behörden berichtet, zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera, wie Rascon den Arzt zu dessen weißem Pick-up verfolgte und mehrfach in die offene Fahrertür feuerte.

Der 42-jährige Zahnarzt starb noch vor Ort.

Mörder machte den Zahnarzt für losen Zahn verantwortlich

Laut Ermittlungen machte der Verdächtige den Zahnarzt dafür verantwortlich, dass ein Zahn nach der Behandlung locker gewesen sei. Diese Anschuldigung führte offenbar zur tödlichen Eskalation.

Als mexikanische Sicherheitskräfte später versuchten, einen Haftbefehl gegen Rascon zu vollstrecken, kam es zu einem Schusswechsel.

Dabei wurden zwei Beamte verletzt: Einer erlitt einen Streifschuss am Kopf, ein anderer eine Beinverletzung. Beide konnten nach der Behandlung das Krankenhaus verlassen.

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Verdächtiger stirbt nach Schusswechsel

Der Verdächtige erhielt nach der Konfrontation mit den Behörden zwar Erste Hilfe, verstarb jedoch noch am Einsatzort. Rascon hatte bereits eine kriminelle Vorgeschichte, darunter Drogenkonsum und Trunkenheit am Steuer.