i Kyle Kennedy (ganz rechts) mit Robert Kennedy Jr., Ethel Kennedy und Kerry Kennedy. IMAGO/FAMOUS Kennedy-Fluch geht weiter Bobby Kennedys Enkelin mit nur 42 Jahren gestorben Kyle Kennedy, Enkelin von Robert F. Kennedy, ist mit 42 Jahren gestorben. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Von Newsdesk Heute 20.10.2026, 21:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Kennedy-Familie trauert um Kyle Kennedy. Die Enkelin des früheren US-Justizministers Robert F. Kennedy starb im Alter von 42 Jahren in Massachusetts. Ihre Todesursache ist bislang nicht bekannt. Nach einer schweren Rückenmarksverletzung hatte sie sich für Menschen mit Behinderungen eingesetzt.

Wie das US-Magazin "People" berichtet, starb Kyle Kennedy am 21. September in ihrem Zuhause in Westwood im US-Bundesstaat Massachusetts. Sie hinterlässt zwei Söhne im Alter von zehn und zwölf Jahren.

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Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Im Jahr 2020 hatte Kennedy eine schwere Rückenmarksverletzung erlitten, die zu einer dauerhaften Lähmung führte. Danach engagierte sie sich für Menschen mit Beeinträchtigungen. Über die genauen Umstände ihres Todes wurden zunächst keine weiteren Angaben bekannt.

Mehrere Schicksalsschläge in der Kennedy-Familie

Der Tod von Kyle Kennedy erinnert erneut an die zahlreichen Tragödien, die die politisch einflussreiche US-Familie über Generationen getroffen haben. Ihr Großvater Robert F. "Bobby" Kennedy wurde 1968 während seines Präsidentschaftswahlkampfs in Los Angeles ermordet. Sein Bruder, US-Präsident John F. Kennedy, war bereits 1963 in Dallas erschossen worden.

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Auch in den folgenden Jahrzehnten musste die Familie schwere Verluste verkraften. John F. Kennedy Jr. starb 1999 gemeinsam mit seiner Ehefrau Carolyn Bessette und deren Schwester Lauren bei einem Flugzeugabsturz vor der Küste von Massachusetts.

2019 starb Saoirse Kennedy Hill, eine Enkelin von Robert F. Kennedy, im Alter von 22 Jahren an einer versehentlichen Überdosis.

Im Dezember 2025 trauerte die Familie um Tatiana Schlossberg, eine Enkelin von John F. Kennedy. Die Journalistin war im Alter von 35 Jahren an Leukämie gestorben.