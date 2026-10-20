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Nach dem verheerenden Brand im Rathaus der französischen Stadt Limoges hat die Polizei einen 34-jährigen Verdächtigen festgenommen.
Nach dem verheerenden Brand im Rathaus der französischen Stadt Limoges hat die Polizei einen 34-jährigen Verdächtigen festgenommen.
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Verdächtiger gefasst

Rathaus in Flammen – das ist über Verdächtigen bekannt

Nach dem verheerenden Brand im Rathaus der französischen Stadt Limoges hat die Polizei einen 34-jährigen Verdächtigen festgenommen.
Von Newsdesk Heute
20.10.2026, 20:21
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Nach dem verheerenden Brand im Rathaus der französischen Stadt Limoges hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Am Dienstagmorgen rückte die Spezialeinheit RAID aus und nahm einen 34-jährigen Mann in Val-d’Issoire fest. Das berichtet der französische Nachrichtensender BFMTV.

Verdächtiger als Linksradikaler bekannt

Bei dem Festgenommenen soll es sich um Hodei C. handeln. Der 34-Jährige wird von den Behörden als linksradikaler Aktivist eingestuft und soll bereits mit gewalttätigen Aktionen in Verbindung gebracht worden sein.

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Auf seine Spur kamen die Ermittler durch die Auswertung von Foto- und Videoaufnahmen. Dem Mann wird nun "Sachbeschädigung mit gefährlichen Mitteln im Rahmen einer organisierten Gruppe" vorgeworfen. Ein entsprechendes Verfahren wurde von der Staatsanwaltschaft eingeleitet.

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Das Rathaus war am Samstagabend durch ein Feuer zerstört worden. Der 34-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

red, 20.10.2026, 20:21
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Festnahme Brandstiftung Linksextremismus Sachbeschädigung

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