i Nach dem verheerenden Brand im Rathaus der französischen Stadt Limoges hat die Polizei einen 34-jährigen Verdächtigen festgenommen. istock Verdächtiger gefasst Rathaus in Flammen – das ist über Verdächtigen bekannt Nach dem verheerenden Brand im Rathaus der französischen Stadt Limoges hat die Polizei einen 34-jährigen Verdächtigen festgenommen. Von Newsdesk Heute 20.10.2026, 20:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem verheerenden Brand im Rathaus der französischen Stadt Limoges hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Am Dienstagmorgen rückte die Spezialeinheit RAID aus und nahm einen 34-jährigen Mann in Val-d’Issoire fest. Das berichtet der französische Nachrichtensender BFMTV.

Verdächtiger als Linksradikaler bekannt

Bei dem Festgenommenen soll es sich um Hodei C. handeln. Der 34-Jährige wird von den Behörden als linksradikaler Aktivist eingestuft und soll bereits mit gewalttätigen Aktionen in Verbindung gebracht worden sein.

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Auf seine Spur kamen die Ermittler durch die Auswertung von Foto- und Videoaufnahmen. Dem Mann wird nun "Sachbeschädigung mit gefährlichen Mitteln im Rahmen einer organisierten Gruppe" vorgeworfen. Ein entsprechendes Verfahren wurde von der Staatsanwaltschaft eingeleitet.

Das Rathaus war am Samstagabend durch ein Feuer zerstört worden. Der 34-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.