i (v.l.n.r.) Klemens Höfer, Gudrun Kugler, Pater Alois Ortner, Schwester Annie Chiluba, Ehepaar Berghammer, Weihbischof Franz Scharf(v.l.n.r.) Klemens Höfer, Gudrun Kugler, Pater Alois Ortner, Schwester Annie Chiluba, Ehepaar Berghammer, Weihbischof Franz Scharf Missio Österreich/Simon Kupferschmied Große Gala in Wien Große Herzen! Missio ehrt stille Helden in Wien Große Bühne für Menschen, die anderen helfen: In Wien wurden vier Auszeichnungen für besonderes Engagement verliehen. Vincent Bueno sorgte für Musik. Von Österreich Heute 06.11.2026, 15:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Menschen, die sich seit Jahrzehnten für andere einsetzen, standen am Donnerstagabend in Wien im Mittelpunkt. Die Päpstlichen Missionswerke (Missio Österreich) verliehen im ARIANA Eventcenter in der Seestadt zum siebenten Mal den EMIL-Award. Ausgezeichnet wurden Persönlichkeiten, die sich in Österreich und im Ausland für soziale und kirchliche Projekte engagieren.

Für einen musikalischen Höhepunkt sorgte Song-Contest-Star Vincent Bueno. Der ehemalige österreichische ESC-Teilnehmer trat bei der Gala live auf.

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Bronzeesel für besonderen Einsatz

Der Preis ist ungewöhnlich: Statt einer klassischen Trophäe erhalten die Ausgezeichneten einen Bronzeesel. Gestaltet wurde er vom Heiligenkreuzer Künstlermönch Pater Raphael Statt. Das Tier steht symbolisch für die oft unbeachtete, aber anstrengende Arbeit der Missionare.

Emil, der Esel aus Bronze als Preis für soziales Engagement., Missio Österreich/Simon Kupferschmied

Einer der Preisträger war Pater Alois Ortner aus Tragwein (OÖ). Der 70-Jährige ist seit fast 40 Jahren auf den Philippinen tätig. Dort ließ er unter anderem Schulen, Kapellen und Hängebrücken errichten. Rund 650 Jugendliche profitieren von den Bildungsangeboten auf der Insel Sibuyan. Auch einen Tunnel ließ der Priester bauen, um abgelegene Dörfer besser zu verbinden.

Song-Contest-Star Vincent Bueno performte live. Missio Österreich/Simon Kupferschmied

Ordensschwester hilft Kranken in Afrika

Eine weitere Auszeichnung ging an Schwester Annie Chiluba aus Sambia. Die ausgebildete Krankenschwester leitet seit 2016 das St. Theresa Mission Hospital in Mpongwe. In der ländlichen Region ist das Spital für viele Menschen eine der wenigen Möglichkeiten, medizinische Hilfe zu erhalten.

Neben der Versorgung von Kranken setzt sich die Ordensschwester auch für Frauen und Menschen in schwierigen Lebenssituationen ein.

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Auch Wiener Priester ausgezeichnet

Ebenfalls geehrt wurde Pater George Elsbett, der seit mehr als 20 Jahren in Österreich tätig ist. Er gründete in Wien das Zentrum Johannes Paul II., dem rund 600 Menschen angehören. Seit 2025 nutzt die Gemeinschaft ein ehemaliges Hotel in der Praterstraße mit Kapelle, Café und Veranstaltungsräumen.

Da sich Elsbett derzeit auf einem Auslandseinsatz befindet, nahm Geschäftsführer Klemens Höfer den Preis stellvertretend entgegen.

Die vierte Auszeichnung erhielten Alfred und Elisabeth Berghammer aus Salzburg. Das Ehepaar unterstützt seit Jahren Ausbildungsprojekte und Priesterpatenschaften in Afrika.

Missio Österreich ist seit 1922 tätig und engagiert sich nach eigenen Angaben in 150 Ländern weltweit.