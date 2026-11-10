i Besonders schlecht schneiden die Jugendlichen beim Lesen und Rechnen ab. (Symbolbild). iStock "Nicht ein Armutszeugnis?" ORF-Wolf an NEOS-Wiederkehr: "Wie gibts des überhaupt?" Österreichs Schüler haben massive Probleme beim Lesen und Rechnen. Ein neuer Bildungsbericht zeigt große Leistungsunterschiede. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 22:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Schülerinnen und Schüler haben massive Probleme in Deutsch und Mathematik. Nur 27 Prozent der Jugendlichen erreichen am Ende der achten Schulstufe in beiden Fächern die Bildungsstandards. Das zeigt der neue Ergebnisbericht zur individuellen Kompetenzmessung iKM plus. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) spricht von einem besorgniserregenden Befund.

Für die Auswertung wurden die Ergebnisse von rund 240.000 Schülerinnen und Schülern aus den Schuljahren 2023/24 bis 2025/26 herangezogen. Besonders schlecht schneiden die Jugendlichen beim Lesen und Rechnen ab. In Mathematik erreichen oder übertreffen nur 40 Prozent die Bildungsstandards. Beim Lesen in Deutsch sind es 41 Prozent. Beim Schreiben liegt der Anteil bei 54 Prozent, beim Zuhören bei 79 Prozent.

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In Deutsch und Mathematik ist die Entwicklung zudem rückläufig. Im Vergleich mit früheren Bildungsstandardüberprüfungen ist der Anteil jener Jugendlichen gesunken, die die geforderten Kompetenzen erreichen. Beim Rechnen schafften 2017 noch 50 Prozent die Standards, bei der damaligen Deutsch-Leseüberprüfung waren es ebenfalls 50 Prozent.

Soziale Herkunft macht großen Unterschied

Besonders deutlich sind die Unterschiede zwischen Schulen mit unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen. Bei den Leseleistungen liegen Jugendliche aus Schulen mit besonders günstiger sozioökonomischer Ausgangslage im Schnitt mehr als drei Lernjahre vor jenen aus Schulen mit besonders schwierigen Bedingungen. Auch die Erstsprache spielt eine Rolle: Jugendliche mit Deutsch als Erstsprache erzielen in Deutsch und Mathematik durchschnittlich bessere Ergebnisse.

VPNÖ übt Kritik an Bildungsminister Wiederkehr (NEOS) i ?

Als mögliche Einflussfaktoren für den Leistungsrückgang werden die zunehmende Handy- und Bildschirmnutzung, die Folgen der Corona-Pandemie und Veränderungen durch Migration genannt. Auch die sozioökonomische Situation der Familien wirkt sich auf den Bildungserfolg aus. Die Ergebnisse allein beweisen allerdings nicht, welchen Anteil die einzelnen Faktoren am Rückgang haben.

Wiederkehr bezeichnete die Zahlen bei der Präsentation als "leider nicht überraschend". Es gebe nichts schönzureden, zu viele Jugendliche würden die notwendigen Grundfertigkeiten nicht erreichen. Die Unterschiede zwischen den Schulen und nach sozialer Herkunft müssten ernst genommen werden. Die Bundesregierung verweist auf bereits gestartete Maßnahmen. Dazu zählen der Ausbau der Deutschförderung, die verpflichtende Sommerschule für Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf sowie der Chancenbonus.

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Minister setzt auf Deutschförderung und Reformen

Geplant sind außerdem ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr und Schulversuche mit einer sechsjährigen Volksschule. Mit der sogenannten Mittleren Reife soll künftig sichergestellt werden, dass Jugendliche am Ende der Pflichtschulzeit über verbindliche Grundkompetenzen verfügen. Eine rasche Trendwende erwartet der Minister allerdings nicht: Viele Maßnahmen würden erst bei kommenden Schülergenerationen Wirkung zeigen.

Am späten Dienstagabend legte Wiederkehr in der "ZIB2" bei ORF-Moderator Armin Wolf nach. "Das sind besorgniserregende Zahlen, die leider nicht überraschend sind", wiederholte der Minister, ein Viertel erreiche die Ziele "gar nicht". Moderator Wolf fragte nach, wie solch katastrophale Ergebnisse möglich seien: "Wie gibts des überhaupt?" Die Zuwanderung sei nur ein Faktor, so der Minister, dazu kämen "viel zu lange Bildschirmzeiten" sowie Nachwirkungen durch Corona.

"Es ist auch ein Auftrag, um besser zu werden", so der Bildungsminister, es sei "zu wenig konsequent" gegen die Entwicklungen gearbeitet worden. Wolf fragte weiter nach, ging darauf ein, dass Jugendliche in Englisch durch Plattformen wie YouTube und Netflix immer besser würden: "Ist es nicht ein Armutszeugnis für die Schule, wenn Netflix offenbar bessere Lernerfolge bringt als der Unterricht?"

Es gebe nicht nur externe Faktoren für diese Entwicklung, so Wiederkehr, Englisch sei auch in den letzten Jahren verstärkt in der Volksschule zur Anwendung gekommen. Wiederkehr betonte erneut die Notwendigkeit einer verlängerten Volksschule, für einige Projekte gebe es aber keine politischen Mehrheiten. "Unglaublich wichtig" sei auch der Ausbau der ganztägigen Schulplätze in Österreich, da müsse man "massiv an Tempo zunehmen".