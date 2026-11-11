i Die Zahl der Einbürgerungen ist 2026 gestiegen. IMAGO/Daniel Scharinger Syrien, Afghanistan, Türkei 13 % mehr Einbürgerungen – fast jeder Dritte im Ausland 19.930 Menschen erhielten 2026 bisher die österreichische Staatsbürgerschaft. Fast 29 Prozent von ihnen leben im Ausland. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 09:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Zahl der Einbürgerungen in Österreich steigt weiter. Von Jänner bis Ende September 2026 erhielten insgesamt 19.930 Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft. Das sind um 2.281 Personen beziehungsweise 13 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Besonders auffällig: 5.759 der neuen Staatsbürger leben gar nicht in Österreich, sondern im Ausland. Das entspricht einem Anteil von 29 Prozent. Allerdings ist die Zahl der Einbürgerungen von Personen mit Auslandswohnsitz im Vergleich zum Vorjahr um 14,9 Prozent gesunken.

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Viele neue Staatsbürger kommen aus Syrien

Von den 14.171 eingebürgerten Personen mit Wohnsitz in Österreich besaßen zuvor 3.486 die syrische Staatsangehörigkeit. Das entspricht rund einem Viertel. Dahinter folgen Afghanistan (1.522), die Türkei (1.496), der Iran (645) sowie Bosnien und Herzegowina (565).

Auch bei den Bundesländern zeigen sich deutliche Unterschiede. In Wien wurden 5.037 Menschen eingebürgert, um 53 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Besonders stark fiel der Anstieg in Kärnten mit 78 Prozent aus. In Oberösterreich gingen die Einbürgerungen hingegen um 18 Prozent zurück.

Darum leben so viele im Ausland

Ein wesentlicher Grund für den hohen Auslandsanteil ist eine Sonderregelung für Opfer des Nationalsozialismus und deren Nachkommen. Diese können seit September 2020 unter bestimmten Voraussetzungen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten, ohne ihre bisherige aufgeben zu müssen.

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In den ersten neun Monaten 2026 erhielten fünf politisch Verfolgte des NS-Regimes und 5.731 Nachkommen die österreichische Staatsbürgerschaft. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ging die Zahl dieser Einbürgerungen um 15 Prozent zurück. Besonders häufig stammen die Betroffenen aus Israel, den USA und Großbritannien.

Jeder dritte neue Staatsbürger ist minderjährig

Auffällig ist auch das Alter der Eingebürgerten: 6.421 Personen beziehungsweise 32 Prozent waren jünger als 18 Jahre. Insgesamt 4.389 neue Staatsbürger wurden bereits in Österreich geboren. Mehr als zwei Drittel aller Einbürgerungen erfolgten aufgrund eines gesetzlichen Rechtsanspruchs.

Während die Einbürgerungen insgesamt steigen, geht die Zahl der neuen Staatsbürger mit Wohnsitz im Ausland zurück. Der Zuwachs kommt damit vor allem von Menschen, die bereits in Österreich leben.