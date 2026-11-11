i Der virtuelle Mobilfunker Hörbi bringt sein Startangebot zurück – und verdoppelt im Basistarif das Datenvolumen. Hörbi / iStock / Heute.at Doppeltes Datenvolumen Advent-Attacke: Mobilfunker bringt Kampfangebot zurück Neuer Preiskampf am Handymarkt: Der Mobilfunker Hörbi holt sein Startangebot zurück und verdoppelt ab sofort das Datenvolumen in seinem Basistarif. Von Team Wirtschaft 11.11.2026, 16:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Mobilfunk-Newcomer Hörbi startet eine neue Rabatt-Offensive. Ab sofort verdoppelt der erst im März gestartete Anbieter das Datenvolumen in seinem Einstiegstarif. Statt bisher 100 GB erhalten Nutzer künftig 200 GB inklusive 5G-Zugang für 7,49 Euro pro 30 Tage.

Startangebot feiert Comeback

Mit der Aktion bringt das Unternehmen sein auch dieses Mal zeitlich begrenztes Launch-Angebot zurück. Der Tarif kommt ohne Mindestvertragslaufzeit und ohne Servicepauschale daher. Auch Bestandskunden gehen nicht leer aus: Wer bereits einen Vertrag besitzt, kann das Upgrade auf die 200 GB direkt über die hauseigene App durchführen.

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Drei-Marke nimmt Billig-Konkurrenz ins Visier

Hinter dem digitalen Anbieter, der als Maskottchen eine Möwe nutzt, steckt der Netzbetreiber Drei bzw. Hutchison Drei Austria. Bei Hörbi handelt es sich um eine hauseigene Digital- und Diskontmarke des Konzerns – nach dem Vorbild der dänischen Schwestermarke OiSTER. Damit bläst Drei zum direkten Angriff auf Billiganbieter.

Der Dienst funkt entsprechend im Netz von Drei und bietet seine Verträge sowohl als physische SIM-Karte als auch als eSIM an. Neben den Datenmengen sind unlimitierte Minuten und SMS innerhalb Österreichs sowie in der gesamten Europäischen Union inkludiert, ebenso wie ein Roaming-Datenkontingent für Reisen im EU-Raum.

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Hörbi auf der Jagd nach Marktanteilen

Nach eigenen Angaben konnte sich Hörbi im hart umkämpften österreichischen Telekom-Sektor rasch etablieren. Mit der Neuauflage des Aktionsangebots will das Unternehmen nun den Diskont-Mitbewerbern weitere Marktanteile abjagen.