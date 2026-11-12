i Alarmierende Studie: Pfuscher verdienten im Vorjahr schon 42 Milliarden Euro. iStock Schwarzarbeit boomt 42 Milliarden! So heftig wird in Österreich gepfuscht Schwarzarbeit ist für viele Österreicher ein Kavaliersdelikt. Eine neue Studie zeigt, wie verbreitet Pfusch ist und was dahintersteckt. Von Team Wirtschaft 12.11.2026, 12:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob Autoreparatur, Elektroarbeiten oder eine kleine Renovierung: In Österreich werden immer mehr Arbeiten ohne Rechnung erledigt. 25 Prozent der Befragten haben innerhalb der vergangenen zwölf Monate Handwerker oder andere Dienstleister schwarz beschäftigt. In den Vorjahren waren es jeweils 20 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Linzer Ökonomen Friedrich Schneider gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Market.

Besonders bemerkenswert ist die Einstellung der Österreicher: 59 Prozent halten es für ein Kavaliersdelikt, Arbeiten ohne Rechnung erledigen zu lassen. Selbst schwarz zu arbeiten, finden 37 Prozent nicht besonders schlimm.

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65 Prozent: Ohne Pfusch vieles nicht leistbar

Der wichtigste Grund für die hohe Akzeptanz ist das Geld. 65 Prozent der Befragten meinen, dass ohne Pfusch vieles nicht mehr leistbar wäre. Gleichzeitig geben 64 Prozent an, dass ihr Haushalt wegen der schwierigen Wirtschaftslage sparsamer lebt bzw. leben muss. Laut Schneider ist das ein absoluter Höchstwert.

Die finanziellen Sorgen wirken sich offenbar auch auf die Nachfrage nach Schwarzarbeit aus. 29 Prozent berichten, dass in ihrem Haushalt wegen der Wirtschaftskrise verstärkt Dienstleistungen ohne Rechnung in Anspruch genommen werden. Weitere 21 Prozent geben an, dass mehr gepfuscht wird, um zusätzliches Geld zu verdienen.

Am häufigsten werden Autoreparaturen (20 Prozent) sowie Elektroarbeiten, Installationen und andere Reparaturen (18 Prozent) schwarz erledigt.

Von jenen Befragten, die im vergangenen Jahr solche Leistungen in Anspruch genommen haben, gaben 18 Prozent aller Befragten dafür bis zu 500 Euro aus. Sieben Prozent zahlten mehr.

Pfuscher verdienen im Schnitt 1.150 Euro dazu

Auch auf der anderen Seite wächst das Geschäft. Rund zehn Prozent der Befragten haben in den vergangenen Monaten selbst schwarz gearbeitet, besonders häufig jüngere Menschen.

Der durchschnittliche Jahresverdienst aus diesen Tätigkeiten beträgt mittlerweile etwas mehr als 1.150 Euro. Im Vorjahr waren es noch 810 Euro. Auch die verlangten Stundensätze sind gestiegen: Statt durchschnittlich 24 Euro werden inzwischen 28 Euro pro Stunde verrechnet.

Interessant ist zudem die Einstellung zur regulären Arbeitszeit. Etwas mehr als 25 Prozent der Berufstätigen überlegen, ihre Arbeitsstunden zu reduzieren, häufig auf rund 30 Stunden pro Woche. 24 Prozent würden die gewonnene Zeit auch zum Pfuschen verwenden. Im Jahr 2024 waren es noch 16 Prozent.

81 Prozent kritisieren Umgang mit Steuergeld

Hinter der hohen Akzeptanz von Schwarzarbeit steckt laut Untersuchung auch Unzufriedenheit mit dem Staat. Nur 34 Prozent sind mit den Leistungen von Bund und Ländern zufrieden. Besonders deutlich fällt die Kritik am Umgang mit öffentlichen Geldern aus: 81 Prozent halten die Verwendung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen für verschwenderisch.

Knapp 40 Prozent sehen einen direkten Zusammenhang zwischen Schwarzarbeit und ihrer Unzufriedenheit mit staatlichen Leistungen.

Dass Pfusch in Österreich gesellschaftlich breit akzeptiert wird, ist allerdings kein neues Phänomen. Bereits 2001 betrachteten 60 Prozent das Erledigenlassen von Arbeiten ohne Rechnung als Kavaliersdelikt. 2008 sank dieser Anteil zwischenzeitlich auf 41 Prozent, seit 2019 bewegt sich die Zustimmung wieder auf hohem Niveau.

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Schwarzarbeit erreicht 42 Milliarden Euro

Welche wirtschaftlichen Ausmaße das hat, zeigen Schneiders Berechnungen zur Schattenwirtschaft. Für 2026 schätzt der Ökonom deren Wertschöpfung in Österreich auf rund 42 Milliarden Euro. Das entspricht 7,91 Prozent des offiziellen Bruttoinlandsprodukts.

Zum Vergleich: 2019 betrug der geschätzte Anteil noch 6,05 Prozent.

Die Berechnungen beruhen auf einem statistischen Verfahren, das verschiedene wirtschaftliche Indikatoren berücksichtigt. Der tatsächliche Umfang lässt sich nicht exakt messen.

Schneider fordert deshalb eine gemeinsame Antwort von Politik und Gesellschaft. Neben der finanziellen Belastung der Haushalte müsse es auch um die Attraktivität legaler Dienstleistungen und das Vertrauen in den Umgang mit Steuergeld gehen.

Denn die Studie zeigt nicht nur, dass mehr gepfuscht wird. Für viele Österreicher ist Schwarzarbeit längst eine ganz normale Möglichkeit, Geld zu sparen oder dazuzuverdienen.