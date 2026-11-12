i Ab 20. November gelten in Österreich strengere Kreditregeln. iStock Schutz vor Schuldenfallen Umgang mit Geld: Das ändert sich ab 20. November Ab 20. November gelten in Österreich strengere Kreditregeln. Auch bei Ratenkäufen wird die Zahlungsfähigkeit künftig genauer geprüft. Von Team Wirtschaft 12.11.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein neues Handy auf Raten, Möbel mit Null-Prozent-Finanzierung oder heute einkaufen und die Rechnung erst später bezahlen: Für solche Angebote gelten ab 20. November 2026 in Österreich strengere gesetzliche Regeln.

Das neue Verbraucherkreditgesetz soll Konsumenten besser vor Überschuldung schützen und ihre Rechte gegenüber Banken stärken. Die AK begrüßt die Neuerungen, sieht allerdings auch Lücken. Vor allem bei hohen Kreditzinsen hätte sie sich strengere Vorschriften gewünscht.

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Strengere Regeln für Ratenkäufe

Künftig gelten die Schutzbestimmungen auch für Kleinkredite, kostenlose Finanzierungen und Zahlungsaufschübe. Das betrifft etwa Angebote, bei denen Kunden ihre Einkäufe erst Wochen später oder in mehreren zinsenfreien Raten bezahlen.

Auch bei solchen Geschäften muss künftig die Kreditwürdigkeit geprüft werden. Fällt diese negativ aus oder bestehen Zweifel, ob der Kunde das Geld zurückzahlen kann, darf der Kredit nicht vergeben werden. Außerdem muss Kreditwerbung künftig einen deutlichen Warnhinweis enthalten: "Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld".

Wer einen Kredit mit variablem Zinssatz abschließt, muss ausdrücklich auf das Risiko steigender Zinsen und damit höherer Monatsraten hingewiesen werden.

Mehr Wahlfreiheit bei Kreditversicherungen

Verbesserungen gibt es auch bei Versicherungen, die häufig zusammen mit einem Kredit angeboten werden. Banken müssen künftig gleichwertige Kreditversicherungen anderer Anbieter akzeptieren. Kunden erhalten mindestens drei Tage Zeit, um die Angebote zu vergleichen. Während dieser Frist dürfen weder die Bank noch die Versicherung ihre Konditionen ändern.

Damit soll es leichter werden, eine günstigere Absicherung zu wählen, statt automatisch das Angebot der kreditgebenden Bank zu übernehmen.

Schluss mit unerwünschten Haustürgeschäften

Verboten werden auch nicht angeforderte Kredite, etwa bei Haustürgeschäften. Damit sollen insbesondere Fälle verhindert werden, in denen Menschen zu überteuerten, kreditfinanzierten Anschaffungen gedrängt werden.

Die AK kritisiert allerdings, dass klare zivilrechtliche Sanktionen fehlen. Welche Folgen ein solcher verbotener Kreditabschluss für die Rückzahlung oder die Zinsen hat, müsste im Streitfall erst ein Gericht klären.

Hilfe bei Problemen mit der Rückzahlung

Wer mit seinen Kreditraten in Rückstand gerät, bekommt ebenfalls zusätzliche Rechte. Bevor eine Bank den gesamten Kredit fällig stellt oder rechtliche Schritte zur Eintreibung einleitet, muss sie frühzeitig eine auf den Einzelfall abgestimmte Lösung anbieten. Dazu zählen etwa eine Umschuldung oder geänderte Rückzahlungsbedingungen.

Eine konkrete Neuerung betrifft das überzogene Konto: Wird ein Überziehungsrahmen gestrichen oder gekürzt, muss die Bank anbieten, den offenen Betrag in zwölf gleichen Monatsraten zurückzuzahlen. Dabei gilt weiterhin der vereinbarte Zinssatz.

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AK kritisiert fehlenden Zinsdeckel

Einen wesentlichen Wunsch konnte die Arbeiterkammer allerdings nicht durchsetzen: Das Gesetz enthält keine Obergrenze für Kreditzinsen, etwa bei Kontoüberziehungen. Auch die Kosten von Kreditrestschuldversicherungen werden nicht gedeckelt.

"Es fehlen im neuen Kreditgesetz Kostendeckel für Zinssätze und Restschuldversicherungen", kritisiert Gabriele Zgubic, Leiterin der AK-Konsumentenpolitik. Insgesamt würden die Rechte der Kreditnehmer aber gestärkt, was positiv zu bewerten sei.

Darauf solltest du vor einem Kredit achten

Die Arbeiterkammer rät, vor einem Abschluss Angebote mehrerer Banken einzuholen. Entscheidend ist dabei nicht allein der beworbene Zinssatz, sondern der effektive Jahreszinssatz. Dieser berücksichtigt auch die zusätzlichen Kreditkosten.

Die Banken müssen dafür rechtzeitig ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsblatt mit einer verbesserten Kostenübersicht aushändigen, spätestens wenn sie ein Kreditangebot vorlegen.