i 16 EU-Länder im Check: Österreicher sind Spitzenreiter beim Zocken! iStock / Heute.at Österreich spielt vorne mit 6,1 Millionen tun’s! Zumindest dabei sind wir spitze Österreich ist Spitzenreiter beim Gaming: Laut einer neuen Studie greifen hierzulande 78 Prozent der Bevölkerung regelmäßig zum Controller oder Handy. Von Team Wirtschaft 12.11.2026, 15:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unglaubliche Zahlen aus der heimischen Gaming-Branche: 6,1 Millionen Menschen in Österreich zwischen sechs und 75 Jahren spielen Computer-, Video- oder Handyspiele. Das entspricht einem Anteil von 78 Prozent der Bevölkerung – der höchste Wert in allen 16 untersuchten europäischen Märkten, wo der Schnitt bei lediglich 51 Prozent liegt.

Das zeigt die neue Studie "GameTrack 2025" des Marktforschungsinstituts Ipsos, die am Donnerstag vom Österreichischen Verband für Unterhaltungsoftware (OVUS) und der Wirtschaftskammer präsentiert wurde.

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Zocken bis ins hohe Alter

Vom Klischee des jugendlichen Keller-Gamers ist längst nichts mehr übrig: 84 Prozent der Spielerinnen und Spieler im Land sind Erwachsene. Das Durchschnittsalter liegt bei 39 Jahren und damit ebenfalls höher als in allen anderen untersuchten EU-Ländern.

Besonders verbreitet ist Zocken bei den 12- bis 17-Jährigen mit stolzen 94 Prozent. Die 18- bis 24-Jährigen kommen auf 91 Prozent, in der Altersgruppe 25- bis 34 sind es 90 Prozent. Und: Selbst bei den 65- bis 75-Jährigen greifen noch 54 Prozent zu digitalen Spielen.

Bei den Geschlechtern herrscht fast Gleichstand: 51 Prozent der Zocker sind männlich, 49 Prozent weiblich. "Damit ist Gaming ein Hobby, das verbindet. Es begeistert alle Altersgruppen, Männer genauso wie Frauen. Und Gaming ist als etablierte Unterhaltungsform in der Mitte der Gesellschaft angekommen", freut sich OVUS-Präsident Niki Laber.

Über acht Stunden pro Woche vor dem Bildschirm

Im Schnitt verbringen die Österreicher 8 Stunden und 31 Minuten pro Woche mit Videospielen – etwas weniger als im europäischen Schnitt (8 Stunden und 59 Minuten). Am längsten spielen die 12- bis 17-Jährigen mit knapp 13 Stunden pro Woche, Männer zocken im Schnitt rund eineinhalb Stunden länger als Frauen. Am liebsten wird allein gespielt: 77 Prozent bevorzugen Singleplayer-Titel, 36 Prozent nutzen Multiplayer-Modi online oder gemeinsam auf der Couch.

Handy schlägt Konsole und PC

Bei den Geräten liegen Handys und Tablets klar vorne: 64 Prozent – rund fünf Millionen Menschen – zocken auf diesen Smartgeräten, wobei 53 Prozent der User Frauen sind. Auf dem PC spielen 34 Prozent (2,6 Millionen), auf Konsolen wie PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch 30 Prozent (2,4 Millionen).

Auch beim Spielekauf dominiert die digitale Welt: 87 Prozent laden ihre Games herunter oder nutzen Apps und Abos, nur noch 18 Prozent kaufen klassische Discs oder Module im Geschäft.

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Heimische Studios legen beim Umsatz um 184 Prozent zu

Doch Gaming ist nicht nur ein Freizeitvergnügen, sondern auch ein stark wachsender Wirtschaftsfaktor für Österreich. Zwischen 2017 und 2023 stieg der Umsatz der heimischen Game-Development-Studios von 32,7 auf 92,8 Millionen Euro – ein Plus von 184 Prozent.

Die Branche ist geprägt von kleinen, jungen und hochqualifizierten Teams: Über 80 Prozent der Studios beschäftigen maximal neun Mitarbeiter, die Exportquote liegt bei mehr als 80 Prozent, und 54 Prozent der Studios sitzen in Wien.