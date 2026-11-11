i Mehr Strategie, hübschere Grafik und ein Jahr voller neuer Herausforderungen: "Pikmin 4" erweitert sein Abenteuer auf der Nintendo Switch 2. Nintendo Spiele-Test "Pikmin 4" auf Switch 2 – Neue Schule für Strategen "Pikmin 4" bekommt auf der Switch 2 einen zweiten Frühling. Neben technischen Verbesserungen wartet ein neuer Modus mit kniffligen Aufgaben. Von Rene Findenig 11.11.2026, 18:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Pikmin sind zurück und bekommen auf der Nintendo Switch 2 eine neue Aufgabe. "Pikmin 4" war bereits 2023 ein gelungenes Strategieabenteuer, nun legt Nintendo mit einer technisch überarbeiteten Version und zusätzlichen Inhalten nach. Der Zusatz "Dandori-Akademie" ist dabei durchaus ernst zu nehmen: Wer seine kleinen Pflanzenhelfer möglichst effizient einsetzen will, darf wieder die Schulbank drücken. Das neue Angebot richtet sich vor allem an jene, die an den taktischen Herausforderungen des Hauptspiels Gefallen gefunden haben. Aber auch abseits der zusätzlichen Prüfungen bleibt "Pikmin 4" ein umfangreiches Abenteuer. Am grundsätzlichen Spielprinzip hat sich nichts geändert.

Du strandest auf einem fremden Planeten, der auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Welt aussieht. Allerdings ist deine Spielfigur nur wenige Zentimeter groß. Was für Menschen alltägliche Gegenstände wären, wird dadurch zu einer gewaltigen Landschaft voller Hindernisse, Gefahren und Geheimnisse. Eine herumliegende Flasche kann zum riesigen Fundstück werden, ein kleiner Wasserlauf zu einem unüberwindbaren Hindernis. Genau dieser Perspektivenwechsel macht den besonderen Reiz der Reihe aus. Die Geschichte beginnt mit einem Rettungseinsatz, der gründlich schiefgeht. Captain Olimar ist auf dem fremden Planeten verschollen und soll gefunden werden.

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Eine Rettungscrew macht sich auf den Weg, stürzt aber ebenfalls ab. Plötzlich müssen nicht nur Olimar, sondern auch die Mitglieder der Rettungsmannschaft aufgespürt und nach Hause gebracht werden. Du übernimmst die Rolle eines selbst erstellten Charakters und arbeitest dich Schritt für Schritt durch die fremde Umgebung. Der Charaktereditor bietet zwar einige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung, bleibt insgesamt aber überschaubar. Eine der wichtigsten Figuren an deiner Seite ist Otschin. Der Rettungshund begleitet dich durch das Abenteuer und ist deutlich mehr als ein putziger Weggefährte. Er kann Gegner angreifen, Gegenstände transportieren und Hindernisse aus dem Weg räumen.

Die Pikmin bleiben die Stars des Spiels

Im Laufe der Geschichte schaltest du weitere Fähigkeiten frei. Dafür benötigst du Talentpunkte, die du durch die Rettung weiterer Personen erhältst. Diese kannst du in Fertigkeiten investieren und Otschin damit verbessern. Das lohnt sich, denn der Vierbeiner ist bei vielen Aufgaben eine echte Hilfe. Besonders praktisch ist, dass du ihm Befehle geben und ihn dadurch wie einen zweiten spielbaren Charakter einsetzen kannst. Die eigentlichen Stars bleiben aber die Pikmin. Die kleinen Pflanzenwesen folgen dir, sobald du sie aus dem Boden gezogen hast, und übernehmen anschließend zahlreiche Arbeiten. Du kannst sie auf Gegner werfen, Hindernisse beseitigen oder Schätze und besiegte Kreaturen zum Lager transportieren lassen.

Dort wachsen aus den gesammelten Gegenständen neue Pikmin heran. Auf diese Weise baust du dir nach und nach eine kleine Armee auf, die du je nach Situation unterschiedlich einsetzen musst. Die verschiedenen Arten haben Stärken und Schwächen. Rote Pikmin sind gut im Kampf und gegen Feuer immun. Gelbe Exemplare lassen sich höher werfen, vertragen Elektrizität und graben schneller. Blaue Pikmin können sich im Wasser bewegen. Fels-Pikmin sind besonders widerstandsfähig, während die geflügelten Varianten Gegenstände durch die Luft transportieren können. Die richtige Zusammensetzung deiner Gruppe entscheidet darüber, ob du eine Aufgabe problemlos erledigst oder unnötig Zeit verlierst.

Zwei neue Pikmin-Arten sorgen für Abwechslung

Auch "Pikmin 4" hat neue Pflanzenwesen im Gepäck. Dazu zählen die Eis-Pikmin, die nicht nur Gegner einfrieren, sondern auch Gewässer in eine begehbare Fläche verwandeln können. Wirfst du genügend von ihnen ins Wasser, gefriert dieses und du kannst zuvor unerreichbare Bereiche betreten. Sobald du die kleinen Helfer mit deiner Pfeife zurückrufst, taut das Eis nach kurzer Zeit wieder auf. Die zweite neue Art sind die Leucht-Pikmin. Sie spielen bei Nachtexpeditionen eine Rolle. Damit führt Nintendo eine neue Spielvariante ein, die sich vom üblichen Tagesablauf unterscheidet. Statt die Umgebung frei zu erkunden, musst du bestimmte Leuchtbauten beschützen und dafür sorgen, dass die nächtlichen Kreaturen diese nicht zerstören.

Die Spielwelt besteht aus mehreren abwechslungsreichen Gebieten, die größer ausfallen als in früheren Teilen. Überall verstecken sich Schätze, Gegner und Personen, die gerettet werden müssen. Die Schätze enthalten Glitzerium. Dieses Material benötigst du, um das Raumschiff Shepherd wieder einsatzbereit zu machen und das Radar zu verbessern. Damit lassen sich weitere Notrufsignale aufspüren, wodurch zusätzliche Gebiete zugänglich werden. Für die Fortbewegung innerhalb der Areale steht dir die Beagle zur Verfügung. Das Erkundungsschiff kannst du an einem von drei möglichen Standorten abstellen. Du kannst dadurch bestimmte Bereiche schneller erreichen und musst deine Pikmin nicht unnötig weit transportieren lassen.

Das Spielmotto Dandori verlangt Köpfchen statt Eile

Eine wichtige Rolle spielen die Höhlen, die nach ihrer Abwesenheit in "Pikmin 3" zurückkehren. Sie funktionieren wie Dungeons und bestehen aus mehreren Ebenen. Dort warten Gegner, Hindernisse und Schätze. Auch seltene Pikmin-Arten lassen sich entdecken. Dazu gehören die kräftigen lila Pikmin und die gegen Gift resistenten weißen Exemplare. Die Ebenen sorgen dafür, dass du deine Gruppe immer wieder anpassen musst. Im Basiscamp laufen schließlich die verschiedenen Fäden zusammen. Dort triffst du auf die geretteten Personen, die dir Aufgaben geben oder mit ihren Fähigkeiten das Abenteuer erleichtern. Du kannst Otschin weiterentwickeln, deinen Charakter anpassen und deine bisherigen Funde betrachten.

Dandori-Duelle lassen sich gegen einen anderen Spieler über GameShare austragen. Nintendo

Ein Begriff begegnet dir in "Pikmin 4" häufig: Dandori. Dahinter steckt die Kunst, Aufgaben möglichst effizient zu erledigen und die Ressourcen sinnvoll aufzuteilen. Dieses Prinzip wird in den Dandori-Herausforderungen und Dandori-Duellen deutlich. In den Herausforderungen musst du innerhalb eines vorgegebenen Zeitlimits möglichst viele Schätze einsammeln und Gegner besiegen. Bei den Duellen trittst du gegen einen anderen Charakter an. Wer am Ende mehr Punkte gesammelt hat, gewinnt. Die Laublinge bringen eine weitere Besonderheit in die Geschichte. Dabei handelt es sich um Personen, denen Blätter über den Kopf gewachsen sind. Ein mysteriöser roter Laubling fordert dich immer wieder zu Duellen heraus.

Nachts wird aus der Erkundung eine Verteidigungsmission

Eine der auffälligsten Neuerungen des vierten Hauptteils sind die Nachtexpeditionen. Erstmals kannst du mit deinen Pikmin auch nach Einbruch der Dunkelheit das sichere Raumschiff verlassen. Allerdings solltest du dir darunter keine gewöhnlichen Erkundungstouren vorstellen. Statt neue Bereiche zu entdecken, steht die Verteidigung deiner Leuchtbauten im Mittelpunkt. Dort befindet sich der Leuchtsaft, den du für ein Heilmittel gegen den Zustand der Laublinge benötigst. Deine Aufgabe besteht darin, die Gebäude bis zum Morgengrauen zu beschützen. Dafür stehen dir die Leucht-Pikmin zur Verfügung. Du sammelst Leucht-Knöpfe, um ihre Anzahl zu erhöhen, und musst gleichzeitig auf die herannahenden Gegner achten.

Eine der auffälligsten Neuerungen des vierten Hauptteils sind die Nachtexpeditionen. Nintendo

Nach einer erfolgreichen Expedition erhältst du abhängig von der Anzahl deiner verbliebenen Leucht-Pikmin Leuchtsamen. Damit kannst du bei späteren Einsätzen weitere Leucht-Pikmin einsetzen. Auch am Tag sind sie verfügbar, allerdings nur innerhalb von Höhlen. Die Idee hinter den Nachtexpeditionen ist durchaus interessant. Sie bringen eine andere Dynamik in das bekannte Spielprinzip und verlangen, dass du deine Verteidigung gut organisierst. Allerdings bleibt hier einiges an Potenzial ungenutzt. Wer auf ausgedehnte Erkundungen bei Nacht gehofft hat, wird enttäuscht. Die Missionen beschränken sich auf die Verteidigung der Leuchtbauten und dienen letztlich vor allem dazu, weitere Laublinge zu retten.

Ein umfangreiches Abenteuer mit vielen Verbesserungen

"Pikmin 4" wirkt insgesamt wie eine Zusammenfassung vieler Stärken der bisherigen Serienableger. Zahlreiche bekannte Pikmin-Arten und Gegner kehren zurück, gleichzeitig kommen neue Kreaturen und Spielmechaniken hinzu. Besonders erfreulich ist die Rückkehr der Höhlen. Auch die vielen Verbesserungen bei der Bedienung machen das Abenteuer angenehmer. Beim Mehrspielermodus gibt es Einschränkungen. Während in "Pikmin 3" die Kampagne gemeinsam gespielt werden konnte, übernimmt der zweite Spieler in "Pikmin 4" lediglich eine unterstützende Rolle. In den separaten Dandori-Duellen kannst du (auch mit GameShare) hingegen gemeinsam oder gegeneinander antreten.

Die technische Überarbeitung ist einer der Gründe, warum "Pikmin 4" nun auf der Nintendo Switch 2 erscheint. Das ursprüngliche Spiel sah bereits auf der ersten Switch ordentlich aus. Die Umgebungen sind detailreich gestaltet, die verschiedenen Kreaturen liebevoll animiert und selbst gewöhnliche Gegenstände wirken durch die Größenverhältnisse beeindruckend. Die Switch-2-Version legt bei der Auflösung nach und lässt die Landschaften noch schärfer erscheinen. Allerdings fällt der Unterschied nicht in jeder Situation deutlich aus. Die Verbesserungen sind vorhanden, aber kein Grund, das Abenteuer allein wegen seiner Optik noch einmal von vorne zu beginnen.

Otschin versteht jetzt auch Sprachbefehle

Die Bildrate bleibt weiterhin bei stabilen 30 Bildern pro Sekunde. Die neue Hardware hätte hier durchaus mehr Spielraum geboten. Beim Sound gibt es hingegen wenig auszusetzen. Die Musik passt sich der jeweiligen Situation an. Bei ruhigen Erkundungstouren begleiten dich entspannte Klänge, während Kämpfe von deutlich kräftigeren Tönen untermalt werden. Auch die Geräusche der Kreaturen passen gut in die Spielwelt. Eine weitere Neuerung der Switch-2-Version ist die Unterstützung des eingebauten Mikrofons. Du kannst Otschin nun über neun verschiedene Wau-Kommandos mit deiner Stimme steuern. Die Befehle lassen sich auf Deutsch aussprechen und werden insgesamt recht zuverlässig erkannt.

Schade ist, dass Nintendo andere Möglichkeiten der Hardware nicht nutzt. Der Mausmodus der Joy-Con 2 hätte sich angeboten, um die Pikmin direkter zu steuern. Der wichtigste neue Inhalt der Switch-2-Edition ist indes die Dandori-Akademie. Statt die Geschichte des Hauptspiels fortzusetzen, konzentriert sich der Modus auf zeitlich begrenzte Aufgaben. Du musst Schätze einsammeln und Gegner besiegen, dabei aber effizient vorgehen. Zu Beginn erhältst du einen Studi-Ausweis und startest deine Ausbildung. Insgesamt sind zwölf Prüfungszeiträume geplant, die je sechs Level umfassen. Ein neuer Zeitraum beginnt am ersten Montag eines Monats. Damit soll die Akademie über ein ganzes Jahr hinweg neue Inhalte erhalten.

Lohnt sich das Upgrade auf die Nintendo Switch 2?

Die Aufgaben sind in Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe unterteilt. Damit gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die sowohl Neueinsteiger als auch erfahrene "Pikmin"-Spieler ansprechen sollen. Für besonders knifflige Prüfungen gibt es Wiederholungstickets. Diese erhältst du durch regelmäßiges Training. Nach jeweils fünf absolvierten Übungseinheiten wird ein Ticket freigeschaltet, pro Monat sind bis zu fünf möglich. Praktisch ist außerdem, dass nicht jeder Versuch verloren ist. Dein bestes Ergebnis einer Prüfung bleibt gespeichert. Du kannst also so lange experimentieren, bis du mit deiner Leistung zufrieden bist. Anschließend lassen sich die Ergebnisse mit Freundinnen und Freunden sowie anderen Spielern vergleichen.

"Pikmin 4" ist auch in seiner neuen Version ein äußerst charmantes Strategieabenteuer. Die Mischung aus Erkundung, Kämpfen, Sammelaufgaben und dem geschickten Einsatz der kleinen Pflanzenwesen funktioniert weiterhin hervorragend. Besonders Otschin ist eine Bereicherung, weil er zahlreiche Aufgaben übernimmt und dir bei der Erkundung viele Möglichkeiten eröffnet. Die Switch-2-Edition bringt allerdings keine grundlegende Veränderung des Hauptspiels, sondern nur Zusatzinhalte wie die Dandori-Akademie. Wer "Pikmin 4" noch nicht besitzt, bekommt mit der Switch-2-Edition ein umfangreiches Gesamtpaket. Für Besitzer gibt es um zehn Euro aber eine faire Upgrade-Möglichkeit.