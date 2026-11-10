i Mehr als 500.000 Menschen sahen ihr Video. Doch bei der Organspende können Empfänger nicht nach Geschlecht ausgewählt werden. iStock / Getty Images / Martin-Lang "Lieber verrotten lassen" Frau will Organe lieber wegwerfen, als Mann zu spenden Eine TikTokerin will ihre Organe nach dem Tod nur Frauen geben, keinem "räudigen Mann". Ihr Organspendeausweis regt Hunderttausende auf. Von Digital Heute 10.11.2026, 20:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine TikTokerin sorgt mit einer ungewöhnlichen Aussage zur Organspende für Aufregung. Ihre Organe sollen nach ihrem Tod ausschließlich Frauen zugutekommen. Auf ihrem Organspendeausweis hat sie deshalb handschriftlich "Nicht an Männer" vermerkt. Ihr Video wurde mehr als 500.000 Mal aufgerufen, inzwischen ist es gelöscht, berichtet zuerst der "Focus".

Unter dem Namen "Pricksen" veröffentlichte die Frau ein Video, in dem sie ihren Organspendeausweis in die Kamera hielt. Ihre Botschaft an männliche Zuschauer war deutlich: "Lieber lasse ich meine Organe verrotten auf der Müllkippe, anstatt irgendein räudiger Mann die in seinen Körper gepflanzt bekommt." Sie wolle selbst bestimmen, wer nach ihrem Tod ihre Organe erhält.

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Spender können Empfänger nicht aussuchen

Doch genau das ist bei einer Organspende nicht möglich. Wie das deutsche Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit erklärt, können Spender entscheiden, ob sie ihre Organe überhaupt zur Verfügung stellen und welche Organe oder Gewebe infrage kommen. Auch eine Vertrauensperson kann mit der Entscheidung betraut werden. Bestimmte Personengruppen als Empfänger auszuschließen, ist hingegen nicht vorgesehen.

Die Verteilung übernimmt die internationale Vermittlungsstelle Eurotransplant. Dabei zählen medizinische Kriterien wie Dringlichkeit, Erfolgsaussicht, Wartezeit und Verträglichkeit. Das Geschlecht der spendenden Person ist kein Auswahlkriterium. Ein handschriftlicher Vermerk wie "Nicht an Männer" lässt sich daher nicht als Einschränkung bei der Organvermittlung umsetzen. Ob ein solcher Zusatz im Ernstfall die Zustimmung insgesamt infrage stellt, hängt von der konkreten Erklärung ab.

Frauen spenden häufiger zu Lebzeiten

Die TikTokerin begründet ihre Haltung auch mit einem vermeintlichen Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern. Tatsächlich gibt es Unterschiede bei der sogenannten Lebendspende: Etwa doppelt so viele Frauen wie Männer spenden zu Lebzeiten eine Niere. Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, dass Männer bei Organspenden nach dem Tod bevorzugt werden.

Als mögliche Gründe für die Unterschiede werden gesundheitliche Faktoren und gesellschaftliche Rollenbilder diskutiert. Frauen kommen häufiger als Lebendspenderinnen infrage, während Männer statistisch öfter an bestimmten Erkrankungen leiden, die eine Transplantation notwendig machen können.

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In einem weiteren Video stellte die Frau klar, dass sie Ausnahmen mache: Ihrem Vater oder ihrem Partner würde sie selbstverständlich ein Organ spenden. Ihre Kritik richte sich gegen die anonyme Organspende nach dem Tod.

In Österreich gilt eine andere Regelung

Während in Deutschland eine ausdrückliche Zustimmung zur Organspende erforderlich ist, gilt in Österreich die Widerspruchslösung. Eine Organentnahme ist grundsätzlich möglich, wenn die verstorbene Person zu Lebzeiten nicht widersprochen hat. Wer keine Organe spenden möchte, kann sich im österreichischen Widerspruchsregister eintragen lassen.

Auch in Österreich können Spender nicht bestimmen, dass ihre Organe ausschließlich Frauen oder Männern zugutekommen. Die Zuteilung erfolgt nach medizinischen Kriterien über Eurotransplant. Ebenso wenig können Empfänger auswählen, von welchem Geschlecht ihr Spender sein soll.