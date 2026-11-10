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Nachrichten lesen oder Apps bedienen: Was ist mit der Smartwatch am Steuer erlaubt?
Nachrichten lesen oder Apps bedienen: Was ist mit der Smartwatch am Steuer erlaubt?
iStock / Getty Images / Eleganza
Kaum jemand weiß es

Smartwatch am Steuer kostet dich 100€ – oder den Schein

100 Euro Strafe fürs Handy am Steuer – das wissen so gut wie alle Österreicher. Was aber bei einer Smartwatch droht, ist sehr vielen nicht klar.
Von Digital Heute
10.11.2026, 18:26
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Nachrichten lesen, durch Apps scrollen oder schnell einen Musiktitel auswählen: Wer während der Autofahrt auf seine Smartwatch schaut und sie bedient, lenkt sich vom Verkehr ab. Doch ist das in Österreich tatsächlich genauso verboten wie die Nutzung des Handys? Die Rechtslage ist weniger eindeutig, als manche Warnungen vermuten lassen.

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Das österreichische Handyverbot ist in § 102 Abs. 3 des Kraftfahrgesetzes (KFG) geregelt. Demnach sind während der Fahrt Telefonate ohne Freisprecheinrichtung und jede andere Verwendung des Mobiltelefons verboten.

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Dazu zählen etwa das Lesen und Schreiben von Nachrichten oder das Surfen im Internet. Die Strafe beträgt 100 Euro als Organmandat. Wird die Zahlung verweigert und Anzeige erstattet, kann die Behörde bis zu 140 Euro verhängen.

Gilt das Handyverbot auch für Smartwatches?

Eine Smartwatch wird im Gesetz nicht ausdrücklich genannt. Dennoch fällt auch die Smartwatch unter diese Regelung, denn das aktive Bedienen einer Smartwatch (wie das Lesen oder Schreiben von Nachrichten, E-Mails oder das Nutzen von Social-Media-Apps) während der Fahrt fällt unter das in Österreich geltende Ablenkungsverbot.

    Obwohl das Tragen der Uhr am Handgelenk grundsätzlich erlaubt ist, wird eine intensive Nutzung, die die Aufmerksamkeit vom Straßenverkehr ablenkt, rechtlich der verbotenen Handhabung eines Mobiltelefons gleichgestellt. Ein kurzer Blick auf die Uhrzeit bleibt natürlich erlaubt.

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    Wer sich noch in der Probezeit befindet und gegen das Handyverbot oder Ablenkungsverbot verstößt, muss mit zusätzlichen Konsequenzen rechnen. Die Behörde kann eine verpflichtende Nachschulung anordnen. Mit dieser verlängert sich die Probezeit um ein weiteres Jahr. Das kann auch dann passieren, wenn das Organmandat bereits vor Ort bezahlt wurde.

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    Voraussetzung ist allerdings, dass tatsächlich ein Verstoß gegen das Handyverbot festgestellt wird. Im schlimmsten Fall ist dann aber der Schein weg. Wer auf Nummer sicher gehen will, richtet Musik, Nachrichten und andere Funktionen vor Fahrtbeginn ein und lässt die Uhr während der Fahrt möglichst unbeachtet.

    red, 10.11.2026, 18:26
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