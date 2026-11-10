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Norwegische Amateurfunker haben es geschafft, dem Satelliten per Sprachbefehl einen Befehl zu erteilen.
Norwegische Amateurfunker haben es geschafft, dem Satelliten per Sprachbefehl einen Befehl zu erteilen.
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Absurdes Weltraum-Experiment

Amateurfunker lassen ESA-Satellit "Doom" spielen

Per Sprachbefehl aus Oslo startete der Kult-Shooter "Doom" auf einem Satelliten im All. Das Experiment soll in Zukunft sogar Leben retten.
Von Digital Heute
10.11.2026, 17:48
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Der ESA-Satellit OPS-SAT "Pretty" kreist seit 2023 um die Erde. Eigentlich sammelt er Signale von GPS- und Galileo-Satelliten. Doch jetzt wurde er zum ungewöhnlichsten Gaming-Computer der Geschichte.

"Doom: The Dark Ages" – langsamer aber intensiver

Norwegische Amateurfunker haben es geschafft, dem Satelliten per Sprachbefehl einen Befehl zu erteilen: "Pretty, spiele Doom, Doom, Doom" – und tatsächlich startete der Kult-Shooter aus den 90er-Jahren im Orbit.

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Wie es bei "Space" heißt, scheiterten zunächst Teams aus Polen und Norwegen monatelang mit ihren Versuchen. Zwischen April und Juli 2026 waren die Funksignale einfach nicht stark genug oder der Empfangskanal des Satelliten zu breit eingestellt.

59 Tage und 700 Euro

Die "Norwegian Radio Relay League" gab nicht auf. Nach 59 Tagen Arbeit und Kosten von rund 700 Euro – inklusive Pizzabestellungen – gelang der Durchbruch. Der erfolgreiche Funkspruch wurde von einem Dach in Oslo abgesetzt.

"Wir sind Funkamateure mit der Betonung auf Amateure. Satellitenarbeit war nie etwas, was unser Klub verfolgt hat", erklären die Norweger. Ihr Motto: "Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe!"

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Notrufe aus der Wildnis

Das kuriose Experiment hat einen ernsten Hintergrund: Künftig könnte Spracherkennung bei Satelliten in Notfällen zum Einsatz kommen. Menschen in abgelegenen Gebieten könnten so per Funk Hilfe rufen – die KI des Satelliten würde dann Koordinaten und wichtige Infos automatisch an Rettungskräfte weiterleiten.

red, 10.11.2026, 17:48
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