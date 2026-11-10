i Alte Zugangsdaten werden abgeschafft, bestimmte Anträge müssen über eigene Funktionen eingereicht werden. Das ändert sich für Steuerzahler. Roman Palman Bis zu 700 Euro Strafe ID Austria wird Pflicht – Neue Finanzamt-Regel für alle Ab 2027 gelten neue Regeln für FinanzOnline. Die ID Austria wird zum Standard, bei falschen Eingaben drohen unter Umständen 700 Euro Strafe. Von Digital Heute 10.11.2026, 17:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer seine Steuerangelegenheiten online erledigt, muss sich auf neue Regeln einstellen. Ab 1. Jänner 2027 tritt in Österreich eine neue FinanzOnline-Verordnung in Kraft, berichtet "finanz.at". Die wichtigste Änderung betrifft den Zugang: Klassische Zugangsdaten werden für Privatpersonen schrittweise abgeschafft, die ID Austria wird zum Regelfall. Auch bei der Übermittlung von Anträgen und Erklärungen gelten strengere Vorgaben.

ID Austria wird zum Standard

Ab 2027 gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten, sich bei FinanzOnline anzumelden. Neben der ID Austria ist auch ein elektronisches Identifizierungsmittel aus einem anderen EU-Staat mit hohem Sicherheitsniveau möglich. Wer weiterhin klassische FinanzOnline-Zugangsdaten verwendet, benötigt zusätzlich einen zweiten Authentifizierungsfaktor, etwa einen Code aus einer Authentifizierungs-App.

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Neue klassische Zugangsdaten werden Privatpersonen künftig nur noch in Ausnahmefällen ausgestellt. Das ist etwa möglich, wenn jemand keine ID Austria erhalten kann oder deren Registrierung beziehungsweise Verwendung unzumutbar ist. Auch für berufsmäßige Parteienvertreter gelten Sonderregelungen.

Bestehende Zugangsdaten von Privatpersonen sollen spätestens mit 1. Oktober 2029 außer Kraft gesetzt werden, sofern keine Ausnahme vorliegt. Eine frühere Deaktivierung ist möglich, wenn dem Finanzamt bekannt wird, dass die betreffende Person bereits über eine ID Austria verfügt. Die bisher mögliche schriftliche Anmeldung zu FinanzOnline per Fax entfällt.

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Bis zu 700 Euro Strafe möglich

Auch beim Einreichen von Dokumenten und Anträgen wird es Änderungen geben. Für rund 130 Arten von Eingaben schreibt die neue Verordnung eine bestimmte Funktion innerhalb von FinanzOnline vor. Diese muss künftig verwendet werden. Die allgemeine Funktion "Sonstige Anbringen und Anfragen" darf nur dann genutzt werden, wenn keine eigene Übermittlungsfunktion vorgesehen ist oder Begründungen und Beilagen gesondert übermittelt werden müssen.

Wer trotz einer vorherigen schriftlichen Aufforderung wiederholt den falschen Übermittlungsweg verwendet, kann eine Mutwillensstrafe von bis zu 700 Euro erhalten. Das betrifft insbesondere Fälle, in denen eine elektronische Übermittlung verpflichtend ist und eine eigene Funktion in FinanzOnline bereitsteht.

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Arbeitnehmerveranlagung bleibt auch auf Papier möglich

Nicht alle müssen ihre Steuerangelegenheiten zwingend online erledigen. Die Arbeitnehmerveranlagung kann weiterhin auch mit dem Papierformular L 1 eingebracht werden. Zudem sieht die Verordnung Ausnahmen vor, wenn die elektronische Übermittlung unzumutbar ist. Das ist etwa der Fall, wenn kein Internetanschluss vorhanden oder der FinanzOnline-Zugang gesperrt ist.

Wer seine Steuerangelegenheiten nicht selbst erledigen möchte, kann außerdem eine vertraute Person als unentgeltliche Vertretung in FinanzOnline einrichten. Diese Möglichkeit besteht seit Jänner 2026 für Personen, die ausschließlich Einkünfte aus einem Dienstverhältnis oder einer Pension beziehen. Die eigenen Zugangsdaten dürfen dafür nicht weitergegeben werden.

Die neue FinanzOnline-Verordnung wurde im September 2026 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Sie ersetzt die bisherige Regelung aus dem Jahr 2006 und tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft.