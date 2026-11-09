i Kompakter, aber genauso leistungsstark: Fritz! bringt eine neue smarte Steckdose für 49 Euro auf den Markt. Fritz! Smart Energy 201 Smarte Steckdose von Fritz! misst Stromverbrauch Die neue Fritz!-Steckdose misst den Stromverbrauch und steuert Geräte automatisch. Auch Weihnachtsbeleuchtung lässt sich damit planen. Von Rene Findenig 09.11.2026, 21:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fritz! bringt eine neue smarte Steckdose auf den Markt. Die Fritz!Smart Energy 201 ist kompakter als ihr Vorgänger, kann aber weiterhin Geräte mit bis zu 3.680 Watt schalten. Außerdem misst sie den Stromverbrauch und ermöglicht automatische Steuerungen per Zeitplan oder Geofencing. Der Preis liegt bei 49 Euro.

Die neue Steckdose ist für den Innenbereich gedacht und soll dank ihrer kompakten Bauweise auch in dicht belegte Steckdosenleisten passen. Sie misst 54 x 72 x 36 Millimeter und kommt mit einer LED-Taste aus. Trotz der geringen Größe kann sie Geräte mit bis zu 16 Ampere beziehungsweise 3.680 Watt schalten. Der Eigenverbrauch liegt laut Hersteller unter 0,2 Watt.

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Stromverbrauch im Blick

Die Fritz!Smart Energy 201 erfasst den Stromverbrauch angeschlossener Geräte. Über die Fritz!App Smart Home lassen sich sowohl aktuelle Werte als auch frühere Messungen abrufen. Der Dienst MyFritz!Net ermöglicht zusätzlich einen Vergleich mit anderen FRITZ!-Energiesteckdosen im Haushalt.

Auch die Steuerung lässt sich automatisieren. Geräte können nach Zeitplänen oder abhängig vom gemessenen Stromverbrauch ein- und ausgeschaltet werden.

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Über Geofencing lassen sich Aktionen an den Standort des Smartphones knüpfen: Verlässt man eine zuvor eingerichtete Zone, kann sich etwa die angeschlossene Beleuchtung automatisch ausschalten. Umgekehrt kann sie beim Heimkommen aktiviert werden. Für die Weihnachtsbeleuchtung ist auch eine zeitgesteuerte Schaltung möglich.

Steuerung per App und Sprache

Die Verbindung zum Heimnetz erfolgt über DECT. Die Einrichtung ist über eine Fritz!Box oder die Fritz!App Smart Home möglich. Anschließend lässt sich die Steckdose per Smartphone, Tablet oder PC bedienen – auch von unterwegs.

Eine Sprachsteuerung über Apple Home, Google Home und Amazon Alexa ist ebenfalls vorgesehen. Dafür braucht es allerdings eine Matter-Bridge-fähige Fritz!Box 5690 Pro oder ein Fritz!Smart Gateway. Die Fritz!Smart Energy 201 ist ab sofort erhältlich und kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 49 Euro.