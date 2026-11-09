i 29 Bankomaten in Wien im Test: Einige haben niedrigere Limits, ein Anbieter verlangte sogar Spesen. Getty Images Spesen gut versteckt Alles neu bei Bankomaten! 2,50 € Gebühr, 200 € Limit Wer Bargeld abhebt, sollte genau hinsehen: Die Arbeiterkammer kritisiert versteckte Gebühren und schlecht gekennzeichnete Bankomaten. Von Digital Heute 09.11.2026, 18:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Wien Bargeld abhebt, sollte genau auf das Display schauen. Denn mögliche Gebühren sind bei manchen Bankomaten nur schwer zu erkennen. Das zeigt ein aktueller Test der Arbeiterkammer (AK), die 29 Geräte von vier Anbietern überprüft hat. Nur einer verlangte Spesen – allerdings waren die Hinweise darauf laut AK kaum wahrnehmbar.

Bei IC Cash wurden pro Abhebung 2,50 Euro verrechnet. Die Information dazu erschien am Bildschirm laut den Konsumentenschützern nur sehr kurz und ohne ausreichende optische Hervorhebung. Auch bei den Belegen gab es Kritik: Bei acht getesteten Abhebungen stellte IC Cash nur ein einziges Mal eine schriftliche Quittung aus.

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Die drei anderen überprüften Anbieter – Euronet, Telecash und Payment Services Austria (PSA) – verlangten im Test keine zusätzlichen Gebühren. Allerdings fiel Euronet mit einer Begrenzung auf: Pro Abhebung waren maximal 200 Euro möglich. Zudem waren die Automaten des Anbieters laut AK teilweise erst auf den zweiten Blick als solche zu erkennen.

Bankomaten sind oft schwer zu finden

Nicht nur die Kennzeichnung direkt am Gerät, auch die Suche nach Standorten bereitete Probleme. Die Online-Suche von Euronet sei laut AK "nahezu unmöglich". Bei anderen Anbietern gab es zumindest eine Übersicht oder Suchfunktion.

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Die Arbeiterkammer fordert deshalb, dass mögliche Spesen bereits zu Beginn des Abhebevorgangs klar und verständlich angezeigt werden. Zusätzlich soll direkt am Gerät ein gut sichtbarer Hinweis auf mögliche Kosten angebracht sein. Auch Automaten von Drittanbietern müssten eindeutig als solche erkennbar sein. Die Betreiber sollten ihre Standorte zudem transparent im Internet veröffentlichen.

AK pocht auf flächendeckende Bargeldversorgung

Der Bankomat-Check ist für die AK auch Anlass, die Versorgung mit Bargeld in Österreich einzufordern. Die Organisation spricht sich für ein flächendeckendes Netz an Bankomaten und eine breite Annahme von Bargeld im Handel aus. Pauschale Ausschlüsse durch Schilder wie "No Cash" lehnt sie ab.

Für Konsumenten gilt bis dahin: Vor jeder Abhebung genau auf mögliche Gebühren am Display achten. Werden Spesen angezeigt, lässt sich der Vorgang in der Regel noch abbrechen. Die AK empfiehlt, im Zweifel lieber einen anderen Bankomaten zu nutzen.