i Kylie A. (17) wurde nach eineinhalb Jahren aus einem Haus in Oregon befreit. Rich County Sheriffs Office Nach 500 Tagen Vermisste 17-Jährige über Spiel "Among Us" gerettet Eine 17-Jährige aus Utah wurde in Oregon festgehalten. Über ein Online-Spiel gelang ihr der entscheidende Kontakt nach außen. Von Digital Heute 09.11.2026, 17:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als 500 Tage lang fehlte von Kylie A. jede Spur. Dann gelang der Jugendlichen aus dem US-Bundesstaat Utah über das Online-Spiel "Among Us" der Kontakt zu einem anderen Kind. Das führte schließlich zu ihrer Rettung. Die heute 17-jährige Kylie A. war am 29. Mai 2025 im Alter von 15 Jahren verschwunden. Mehr als 17 Monate lang suchten Angehörige und Ermittler nach ihr. Am 1. November 2026 wurde sie schließlich in einem Haus in Huntington im US-Bundesstaat Oregon gefunden – insgesamt 521 Tage nach ihrem Verschwinden.

Entscheidend war eine Begegnung im Online-Spiel "Among Us". Mitte Oktober kam A. dort mit einem anderen jungen Spieler ins Gespräch. Die Unterhaltung wurde später auf eine andere Plattform verlagert. Dort gab die Jugendliche ihre Identität preis und erzählte, dass sie gegen ihren Willen in einem Haus in Oregon festgehalten werde. Sie habe zudem befürchtet, dass die Polizei nicht mehr nach ihr suche.

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Mutter des Mitspielers alarmierte das FBI

Der andere Jugendliche wandte sich an seine Mutter. Sie verständigte daraufhin das FBI. Die Ermittler organisierten einen Videoanruf mit A., der am 1. November stattfand. Dabei schilderte die 17-Jährige ihre Situation und gab Hinweise auf den Ort, an dem sie festgehalten wurde. Noch am selben Tag befreiten Einsatzkräfte der Polizei von Oregon und des FBI das Mädchen. Es wurde anschließend medizinisch versorgt.

Dass A. überhaupt online gehen konnte, lag an einem Mobiltelefon, das ihr nach Angaben der Ermittler zur Verfügung gestellt worden war. Es hatte keinen Mobilfunkzugang, konnte aber über WLAN eine Internetverbindung herstellen. So konnte sie "Among Us" spielen und Kontakt zu anderen Nutzern aufnehmen.

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Mann aus Oregon festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Fall wurde der 39-jährige Adam H. H. festgenommen. Er soll A. im Mai 2025 online kennengelernt und ihr Geld für eine Reise nach Oregon angeboten haben. Laut den Ermittlungsunterlagen soll er sie am 29. Mai in Utah abgeholt und über die Bundesstaatsgrenze nach Oregon gebracht haben. Ihr Mobiltelefon habe er während der Fahrt weggeworfen.

Die Staatsanwaltschaft wirft H. vor, die Jugendliche in seinem Haus in Huntington festgehalten und misshandelt zu haben. Er wurde wegen des Vorwurfs angeklagt, eine Minderjährige mit dem Ziel sexueller Ausbeutung über eine Bundesstaatsgrenze transportiert zu haben. H. gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.

Der Fall zeigt, wie Online-Spiele in einer Notsituation zu einem wichtigen Kommunikationsweg werden können. Nicht das Spiel selbst löste den Rettungseinsatz aus: Erst nachdem A. einem anderen Jugendlichen von ihrer Lage erzählt hatte und dessen Mutter die Behörden verständigte, konnten die Ermittler eingreifen.