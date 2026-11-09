i "FrosTale" öffnet in "NosTale": Der erste Winterserver für Rückkehrer, Freunde und Familie. Gameforge Games-Telegramm Winterserver startet – "FrosTale" öffnet in "NosTale" Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm. Von Digital Heute 09.11.2026, 15:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 09. November 2026

Winterserver startet – "FrosTale" öffnet in "NosTale"

Gameforge hat "FrosTale" angekündigt, den ersten zeitlich begrenzten Winterserver für das Anime-Action-MMORPG "NosTale". "FrosTale" startet am 18. November und lädt neue, zurückkehrende und bestehende Spieler zu zehn Wochen mit beschleunigtem Aufstieg, wechselnden Boni, einem kostenlosen Battlepass und dem Winter-Raid-Festival ein. Damit der Einstieg ins Abenteuer unkompliziert gelingt, starten Spieler auf dem "FrosTale"-Server direkt auf Level 81 mit ihrer gewählten Klasse und kostenloser klassenspezifischer Ausrüstung.

"Stellar Blade Complete Edition" für Nintendo Switch 2

Shift Up Corp. veröffentlicht "Stellar Blade Complete Edition" für Nintendo Switch 2. Das Spiel ist weltweit über den Nintendo eShop erhältlich und feiert mit dieser Veröffentlichung sein Debüt auf einer Nintendo-Konsole. Spieler schlüpfen in die Rolle von Eve, einer Elitekriegerin, die ausgesandt wurde, um die Erde von mysteriösen Mächten zurückzuerobern. Das Spiel beinhaltet intensive Kämpfe und eine spannende Handlung, in deren Verlauf Spieler:innen die Geheimnisse des Untergangs der Erde in einer fesselnden Science-Fiction-Welt aufdecken.

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"Black Desert" – "Shakatu"-Event im November

Pearl Abyss gab bekannt, dass der "Shakatu"-Monat in "Black Desert" begonnen hat und den November zu einem einmonatigen Fest macht, das vom berühmtesten Händler des Spiels ausgerichtet wird. Abenteurer können sich auf tägliche Anmeldebelohnungen, sammelbare Handelsmarken und eine gemeinschaftsweite Wette freuen, bei der die richtige Wahl belohnt wird. Die Feierlichkeiten beginnen mit 14 Tagen voller Anmeldebelohnungen, die vom 6. November bis zum 2. Dezember verfügbar sind.

Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm.