Startseite Life Digital
Für Amazon-Prime-Kunden fällt bald ein beliebter Vorteil weg. (Symbolbild)
Für Amazon-Prime-Kunden fällt bald ein beliebter Vorteil weg. (Symbolbild)
istock
Aus für Gratis-Lieferung

Amazon streicht beliebten Bonus für Prime-Kunden

Für Amazon-Prime-Kunden fällt bald ein beliebter Vorteil weg: Ab 12. November ist Schluss mit unbegrenzten Gratis-Lieferungen bei Lieferando.
Von Newsdesk Heute
07.11.2026, 19:47
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Wer sein Essen regelmäßig über Lieferando bestellt und dabei Amazon Prime nutzt, muss sich auf eine Änderung einstellen. Ein bisher kostenloser Service fällt in wenigen Tagen weg. Für bestehende Kunden gibt es aber zumindest vorübergehend einen Ersatz.

Seit Juni 2024 konnten Prime-Mitglieder bei teilnehmenden Lieferando-Restaurants ab einem Einkaufswert von 15 Euro ohne Liefergebühr bestellen. Damit ist ab dem 12. November Schluss. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen endet bereits einen Tag zuvor.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Über das bevorstehende Aus informiert Amazon seine Kunden derzeit per E-Mail und auf der eigenen Website. Weshalb die Kooperation nicht fortgesetzt wird, ist bislang offen.

Gratis-Lieferungen nur noch begrenzt

Ganz verzichten müssen bisherige Nutzer auf den Vorteil zunächst nicht. Lieferando+ bietet eine Übergangsaktion an, bei der innerhalb von 90 Tagen bis zu 15 Bestellungen ohne Liefergebühr möglich sind. Allerdings gilt eine Obergrenze von fünf Lieferungen pro 30 Tage.

Berechtigte Kunden erhalten das Angebot automatisch. In der Lieferando-App lässt sich unter "Mein Lieferando+" überprüfen, ob es aktiviert wurde. Noch ist allerdings nicht geklärt, ob sämtliche bisherigen Prime-Nutzer Anspruch darauf haben.

Auch interessant

Amazon kündigt Millionen Angebote für Oktober an
Beliebte Bezahlmethode bei Amazon ist bald Geschichte
Neue Regeln beim Online-Kauf kommen – das gilt für alle

Ist die Aktion nach drei Monaten vorbei, gelten wieder die üblichen Lieferkosten, sofern keine anderen Vergünstigungen verfügbar sind. Zusätzliche Servicegebühren können auch bei den kostenlosen Lieferungen verrechnet werden.

red, 07.11.2026, 19:47
Mehr zum Thema
Amazon Lieferdienst Einkauf

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote