i Für Amazon-Prime-Kunden fällt bald ein beliebter Vorteil weg. (Symbolbild) istock Aus für Gratis-Lieferung Amazon streicht beliebten Bonus für Prime-Kunden Für Amazon-Prime-Kunden fällt bald ein beliebter Vorteil weg: Ab 12. November ist Schluss mit unbegrenzten Gratis-Lieferungen bei Lieferando. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 19:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sein Essen regelmäßig über Lieferando bestellt und dabei Amazon Prime nutzt, muss sich auf eine Änderung einstellen. Ein bisher kostenloser Service fällt in wenigen Tagen weg. Für bestehende Kunden gibt es aber zumindest vorübergehend einen Ersatz.

Seit Juni 2024 konnten Prime-Mitglieder bei teilnehmenden Lieferando-Restaurants ab einem Einkaufswert von 15 Euro ohne Liefergebühr bestellen. Damit ist ab dem 12. November Schluss. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen endet bereits einen Tag zuvor.

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Über das bevorstehende Aus informiert Amazon seine Kunden derzeit per E-Mail und auf der eigenen Website. Weshalb die Kooperation nicht fortgesetzt wird, ist bislang offen.

Gratis-Lieferungen nur noch begrenzt

Ganz verzichten müssen bisherige Nutzer auf den Vorteil zunächst nicht. Lieferando+ bietet eine Übergangsaktion an, bei der innerhalb von 90 Tagen bis zu 15 Bestellungen ohne Liefergebühr möglich sind. Allerdings gilt eine Obergrenze von fünf Lieferungen pro 30 Tage.

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Berechtigte Kunden erhalten das Angebot automatisch. In der Lieferando-App lässt sich unter "Mein Lieferando+" überprüfen, ob es aktiviert wurde. Noch ist allerdings nicht geklärt, ob sämtliche bisherigen Prime-Nutzer Anspruch darauf haben.

Ist die Aktion nach drei Monaten vorbei, gelten wieder die üblichen Lieferkosten, sofern keine anderen Vergünstigungen verfügbar sind. Zusätzliche Servicegebühren können auch bei den kostenlosen Lieferungen verrechnet werden.