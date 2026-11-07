i Kundendaten sollen abgeflossen sein (Symbolbild). iStock Daten gestohlen 150.000 Betroffene – Hacker-Attacke auf Casinos Austria Cyberangriff auf Casinos Austria! Hacker haben Kundendaten aus dem Webshop erbeutet. Rund 150.000 Menschen sind betroffen. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Wirbel um Casinos Austria! Das Glücksspielunternehmen mit Sitz in Wien ist einem ORF-Bericht zufolge Opfer einer Hacker-Attacke geworden. Unbekannte verschafften sich zwischen dem 2. und 5. November 2026 unerlaubt Zugriff auf das System eines externen Dienstleisters. Dabei dürften auch sensible Kundendaten aus dem Online-Shop abgegriffen worden sein.

Rund 150.000 Kunden sind von dem Vorfall betroffen. Das Unternehmen informierte die Betroffenen bereits per E-Mail über den Cyberangriff. Welche Daten tatsächlich in die Hände der Hacker gelangt sind, wird derzeit noch untersucht.

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Diese Daten könnten gestohlen worden sein

Nach Angaben von Casinos Austria könnten unter anderem Vor- und Nachnamen, E-Mail-Adressen, Bestellungen und Gutscheincodes betroffen sein. Die Sicherheitslücke wurde inzwischen geschlossen.

Eine wichtige Entwarnung gibt es laut ORF allerdings: Bank- und Kreditkartendaten sind laut einem Unternehmenssprecher definitiv nicht betroffen. Der Grund: Diese Informationen werden im Webshop gar nicht gespeichert.

Casinos Austria warnen vor Betrugsmasche

Besonders brisant: Die gestohlenen Informationen könnten von Kriminellen für gezielte Betrugsversuche genutzt werden. So könnten Betroffene etwa gefälschte E-Mails erhalten, die täuschend echt aussehen.

Auch Identitätsdiebstahl ist eine Gefahr. Die Hacker könnten die erbeuteten Informationen etwa dazu verwenden, Bestellungen im Namen der Betroffenen aufzugeben.

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Casinos Austria raten deshalb zu besonderer Vorsicht. Kunden sollten keinesfalls auf verdächtige Links klicken, unerwartete Anhänge öffnen oder persönliche Zugangsdaten preisgeben. Auch Kreditkartendaten sollten niemals auf Aufforderung in einer verdächtigen Nachricht weitergegeben werden.

Jetzt wird nach den Hackern gesucht

Wer hinter dem Angriff steckt, ist derzeit noch völlig unklar. Die Datenschutzbehörde wurde bereits über den Vorfall informiert. IT-Sicherheitsexperten untersuchen den Angriff und versuchen, das genaue Ausmaß des Datenlecks zu klären.

Casinos Austria bedauern den Vorfall und stehen betroffenen Kunden für Fragen zur Verfügung. Für die rund 150.000 Betroffenen heißt es jetzt jedenfalls: Besonders aufmerksam sein, wenn verdächtige Nachrichten im E-Mail-Postfach landen.